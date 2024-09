Paris 2024 : le tapis rouge déroulé pour les 300 athlètes des Jeux

Les athlètes olympiques et paralympiques ont brillé encore une fois. Toutes et tous réunis au cours de la parade sur l'Avenue des Champs-Élysées samedi 14 septembre. L'émotion et la célébration ont été intenses pour les champions.

Teddy Riner était en majesté sur les Champs-Élysées. Le sportif français, triplement médaillé en judo durant les Jeux olympiques, a été ovationné par une foule déchaînée. Le champion ne cache pas sa joie des moments partagés avec le public : "Merci à vous, c'était incroyable ! Et d'être là encore avec vous, c'est incroyable ! Vous nous faites remonter sur ce nuage". Un bonheur partagé par tous les athlètes et para-athlètes présents.

300 athlètes ont défilé

Avant de monter sur le podium, Rémy Boullet, médaillé de bronze en kayak aux Jeux paralympiques, ne cache pas non plus sa joie en retrouvant les bénévoles chauffés à blanc : "On est là pour s'amuser, pour profiter et faire une vraie communion avec le public. On leur doit bien ça, ils nous ont vraiment soutenus." Près de 300 athlètes olympiques et paralympiques ont été réunis pour participer à la parade. Cette cérémonie marque ainsi la fin des Jeux olympiques et paralympiques.