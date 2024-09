Paris 2024 : la vasque deviendra-t-elle un nouveau monument dans la capitale ?

La vasque olympique s'est incorporée au cœur de Paris tout au long de l'été. Elle est devenue populaire à tel point qu'elle a fait le tour du monde via les réseaux sociaux. Mais pourra-t-elle s'intégrer comme un monument parisien à part entière ?

Elle est désormais presque aussi célèbre que la Tour Eiffel. La vasque inaugurée par Marie-José Pérec et Teddy Riner au début des Jeux olympiques a illuminé le ciel de Paris pendant deux mois. Également très présente sur les réseaux sociaux, elle est devenue comme un nouvel emblème de la capitale. Les Parisiens l'ont largement adoptée : "Ça me fait penser à Jules Verne, ça me fait penser aux voyages, ça me fait penser à tout un tas de choses imaginaires", explique une passante dans la rue.

Une nouvelle icône

Avec sa flamme 100% électrique faite d'eau et de lumière, ce ballon est devenu iconique du haut de ses 60 mètres. Peu nombreux sont ceux qui veulent lui dire adieu. Un touriste souhaite même revenir un jour la voir avec ses petits-enfants : "Ils devraient la conserver pour de nombreuses générations à venir." Une idée qui plaît à son concepteur sous certaines conditions : "Je souhaite qu'elle reste si elle reste vivante", insiste Mathieu Lehanneur. La vasque résistera-telle à l'hiver ? Où l'exposer en dehors du Jardin des Tuileries ? Autant de questions auxquelles l'État devra répondre.