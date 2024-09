Parade des athlètes : une ultime distinction pour les détenteurs de médaille Durée de la vidéo : 2 min Parade des athlètes : une ultime distinction pour les détenteurs de médaille Parade des athlètes : une ultime distinction pour les détenteurs de médaille (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Guyon, J. Cohen-Olivieri France Télévisions JT de 20h France 2

À l’occasion d’une cérémonie au pied de l’arc de triomphe, les médaillés olympiques et paralympiques ont reçu la Légion d’honneur pour les médailles d’or et la médaille de l’Ordre national du Mérite pour les médaillés de bronze et d'argent.

Ultime podium et dernières distinctions de ces Jeux de Paris 2024 : les médailles de la République. Un instant solennel au pied de l’Arc de Triomphe pour Félix Lebrun après avoir obtenu deux médailles de bronze en tennis de table. Tout comme lui, les 187 médaillés olympiques et paralympiques ont été distingués par le président de la République. Tous les médaillés d’argent et de bronze ont reçu l’Ordre national du Mérite. La Légion d’honneur pour les médaillés d’or La Légion d’honneur a été accordée aux médaillés d’or. Les médailles de la République sont un rituel de longue date en France après chaque olympiade depuis 1988. Loin des salons feutrés habituels de l’Élysée, les médaillés tricolores sont honorés devant 70 000 spectateurs présents sur la place de l’Étoile. Teddy Riner a reçu une distinction à part, celle de commandeur de l’Ordre national du Mérite. Et quoi de mieux pour clore ces jeux hors norme qu’un dernier instant de communion à travers quelques pas de danse entre le public et l’équipe de rugby à 7.

