JO de Paris 2024 : la belle histoire de ce couple d'athlètes italiens médaillé... à 15 minute d'intervalle

Le nageur Gregorio Paltrinieri et l'escrimeuse Rossella Fiamingo ont raflé le bronze et l'or dans leurs disciplines respectives, lors d'une soirée certainement mémorable.

Et vous, que faisiez-vous entre 21h18 et 21h33, mardi 30 juillet ? On le sait, lors de la cérémonie d'ouverture des JO, Paris a été célébrée comme la ville de l'amour. Mais quand olympisme et passion se rencontrent, cela donne visiblement de l'or. C'est la belle histoire qu'on écrit de leur exploit les deux fiancés italiens Rossella Fiamingo et Gregorio Paltrinieri.

Le couple, respectivement escrimeuse et nageur pour l’équipe olympique d’Italie, ont tous deux obtenu une médaille, comme le note le site officiel des JO. C'est d'abord la jeune femme qui a arraché l'or, lors de la finale d’épée par équipe au Grand Palais face à l'équipe de France. Il était alors 21h18. Et "un quart d'heure d'amour" plus tard, à 21h33, comme l'a souligné fièrement l'équipe italienne, son fiancé Gregorio Paltrinieri a donc décroché le bronze aux 800 m nage libre à la Défense Arena de Nanterre.

Interrogé, le couple dévoile son secret de réussite : ils ont refusé de se voir avant les épreuves. "La veille de la course, je lui ai dit que je ne voulais pas voir sa course... parce que j'étais aussi en finale, sourit Rossella Fiamingo. Nous savions tous les deux que nous voulions ces médailles et ce soir, nous voulions revenir avec une médaille chacun pour célébrer. Une seule n'était pas suffisante !"

Une fois réuni, le couple olympique n'a pas résisté et a fièrement posté un selfie avec leurs médailles sur Instagram, avec la légende "Deux valent mieux qu’une".

Reste que le couple n'en est pas à son premier coup : le couple qui s'est rencontré aux JO de Tokyo affiche, après la récolte de médailles de mardi, sept médailles olympiques à eux deux, dont une en or chacun.