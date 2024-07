JO de Paris 2024 : Henrik Christiansen, ce nageur norvégien qui ne jure que par les muffins du village olympique et fait un carton sur les réseaux sociaux

Depuis leur arrivée au Village olympique de Saint-Denis, beaucoup d'athlètes partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux. Ils montrent les coulisses de leur préparation, filment leur chambre. Si certains se sont plaints d'un manque de nourriture, qui a ensuite été réglé, certains sont devenus des vrais fans de la cantine, et d'un mets en particulier. C'est le cas du nageur norvégien Henrik Christiansen.

"Muffin man"

À 27 ans, il est devenu une star sur les réseaux sociaux, avec plus de 117 000 abonnés. Un succès qui vient de ses vidéos dédiées aux muffins du village olympique, devenus son obsession. Juste avant le début des Jeux, à son arrivée à Saint-Denis, il poste une vidéo dans laquelle il note les plats proposés, et donne un 11/10 au fameux muffin tout chocolat.

Le lendemain, le gâteau est la star de son TikTok, avec en légende "La meilleure chose pour l'instant du village olympique". Une vidéo qui cumule plus d'un million de vues. S'ensuivent alors toute une série de petites vidéos humoristiques sur cette nouvelle passion, dont une, la plus vue de son compte, qui culmine à plus de 5 millions de vues. Dedans, un autre athlète norvégien lui dit : "J'ai l'impression que tu n'es là que pour les muffins au chocolat", alors qu'Henrik Christiansen est en train d'en manger un.

Troisième participation à des JO

On peut aussi citer le TikTok où il défile dans le village olympique, sur la musique du jeu vidéo GTA, avec plusieurs gâteaux à la main. Ou encore quand son colocataire le surprend avec son tiroir de table de nuit plein de muffins. Le nageur va même jusqu'à se surnommer le "muffin man olympique".

Outre son humour qui respecte les codes des réseaux sociaux, Henrik Christiansen est avant tout un athlète. Originaire de la banlieue d'Oslo, en Norvège, il obtient sa première médaille en 2015, le bronze aux Championnats d'Europe en 1 500 m nage libre. En 2018, il dispute ses premiers championnats du monde, où il remporte l'argent en 400 m nage libre. Et en 2024, il participe à ses troisièmes Jeux olympiques à Paris, après Tokyo et Rio. Lundi 29 juillet, il a terminé 6e en 800 m nage libre, et il disputera le 1 500 m nage libre samedi 3 août.

Si Henrik Christiansen ne marque pas les Jeux par ses performances, il laissera assurément sa trace comme l'athlète olympique le plus gourmand des Jeux de Paris.