Vidéo "C'est le pont d'Aya" : des internautes investissent le pont des Arts pour reproduire la chorégraphie de la star française à la cérémonie d'ouverture des JO

C'est l'unes des performances les plus discutées de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, vendredi 26 juillet. Aya Nakamura, star française la plus écoutée à l'internationale, s'est produite sur le pont des Arts, qui relie le Louvre à l'Académie française. Elle y a interprété deux de ses propres chansons, Djadja et Pookie, avant de reprendre deux classiques de la chanson française, For me formidable et La Bohème de Charles Aznavour. Le tout, accompagnée par 60 musiciens de la Garde républicaine française. La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Des internautes s'amusent à reproduire la chorégraphie en vidéo, sur le pont des Arts. Fini les cadenas, bonjour les TikTok.

"Pont d'Aya"

"Fini le pont des Arts, c'est devenu le pont d'Aya", écrit une internaute sur TikTok, sous une vidéo où elle danse et se filme entre le Louvre et l'Institut de France. Elle cumule presque un million de vues. Des dizaines de vidéos reproduisent le tableau d'Aya Nakamura, en utilisant le son de la cérémonie d'ouverture.

"Aya ma reine", écrit une autre internaute qui reproduit la chorégraphie de la chanteuse, dans une vidéo qui côtoie les 900 000 vues sur le réseau social TikTok en deux jours. Le délégué interministériel à la jeunesse du gouvernement démissionnaire, Mathieu Maucourt, s'est prêté au jeu de la tendance : sa vidéo réalise le meilleur score pour l'instant et avoisine les deux millions de vues en 15 heures.

Le pont des Arts est donc un peu plus animé depuis la cérémonie d'ouverture. Certains internautes font spécialement le déplacement pour pouvoir enregistrer leur vidéo, et se mettre quelques minutes dans les bottes d'Aya Nakamura.

Le pont des Arts devient le pont d'Aya Depuis la prestation d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture des JO, de nombreux touristes viennent sur le pont des Arts pour reproduire sa chorégraphie (LOU BOURDY / RADIO FRANCE)

Les écoutes des morceaux d'Aya Nakamura ont, elles aussi, été boostées par le succès de sa performance : +36 % d'écoutes en France et +40 % à l’étranger selon les chiffres communiqués par Spotify. Elle reste l’une des chanteuses françaises les plus écoutées et comptabilise près de 10 millions d'auditeurs sur la plateforme de streaming chaque mois.