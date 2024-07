JO 2024 : vasque olympique, épreuves populaires, événements annexes… Comment profiter des Jeux de Paris gratuitement

Si vous n'avez arraché aucune place via la billetterie des Jeux olympiques, pas de panique. Certaines épreuves sportives sont accessibles gratuitement, du cyclisme sur route au marathon. Au-delà de la compétition pure, les opportunités de profiter des JO restent nombreuses. Il vous est par exemple possible d'admirer la vasque olympique accrochée à un ballon, au jardin des Tuileries, allumée vendredi 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture par Marie-José Pérec et Teddy Riner. Expositions, animations, fanzones... D'autres événements gratuits en lien avec les Jeux sont proposés au public. Franceinfo vous livre ses bons plans.

Des épreuves olympiques à suivre sans billet

Si 8,6 millions de billets ont été vendus pour les Jeux olympiques de Paris 2024, battant ainsi le record d'Atlanta 1996, comme l'a annoncé mi-juillet Tony Estanguet, certaines épreuves ne nécessitent pas l'un des précieux sésames. Pour le cyclisme, il sera notamment possible de vous rendre sans justificatif sur les parcours des courses en ligne hommes et femmes des 3 et 4 août. Mais ce sera également le cas pour le triathlon, la marche, le marathon en eau libre (la natation dans la Seine), le marathon, la voile ou le surf, comme on vous le détaille par ici.

La vasque et les statues de la cérémonie d'ouverture

L'allumage de la vasque olympique, attachée à un ballon, vous a donné des frissons à la télé ? Située au cœur du jardin des Tuileries, elle est accessible au public pendant toute la période de compétition, du 27 juillet au 10 août. L’accès est gratuit et ouvert à tous, dans la limite des horaires d’ouverture du site, de 11 heures à 19 heures, précise le site. Pour vous procurer un billet d'entrée, il vous suffit de remplir un formulaire. Attention toutefois : le nombre de places est limité.

Autres "stars" de cette cérémonie des Jeux : les statues des dix femmes qui ont fait l'histoire de France, dévoilées vendredi. Positionnées près de l'Assemblée nationale, elles sont désormais offertes à la Ville de Paris, mais les informations sur leur nouveau lieu d'exposition n'ont pas encore été communiquées.

Des événements en lien avec les Jeux

Enfin, il existe de très nombreuses expositions culturelles et animations sportives sur le thème des JO, dont beaucoup sont gratuites. Vous vous intéressez aux enjeux sociétaux du plus grand événement sportif au monde ? Allez faire un tour au mémorial de la Shoah. Vous souhaitez vous initier au badminton ? C'est possible durant trois après-midi, sur le parvis de l'hôtel de ville.

L'ensemble des informations sur ces événements culturels sont disponibles via notre moteur de recherche. Il vous permettra également de repérer les fanzones, si vous souhaitez vous ambiancer hors des enceintes sportives, lors des épreuves olympiques.