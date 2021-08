Infographies JO 2021 : avec 12 médailles sur 21, les femmes portent la France sur la première moitié de la compétition

Des Françaises en forme. Plus de la moitié des 21 médailles tricolores ont été remportées grâce aux femmes, à mi-parcours des Jeux olympiques de Tokyo, dimanche 1er août. Outre les 12 médailles qu'elles ont décrochées lors d'épreuves individuelles ou par équipes féminines, elles ont contribué aux deux podiums des équipes mixtes en triathlon et au judo, comme le montre cette infographie (vous pouvez cliquer sur chaque discipline pour voir le détail des médailles remportées).

Les Bleues se sont particulièrement illustrées au judo, avec une médaille de bronze pour Romane Dicko chez les plus de 78 kg, l'argent pour Amandine Buchard (moins de 52 kg), Sarah-Léonie Cysique (moins de 57 kg) et Madeleine Malonga (moins de 78 kg), et surtout un titre olympique pour Clarisse Agbégnénou (moins de 63 kg). Elles ont participé au succès tricolore lors de la finale par équipes mixtes, samedi 31 juillet, en remportant trois des quatre combats qui ont permis à la France de s'imposer face au Japon. Clarisse Agbégnénou est notamment venue à bout de sa rivale Chizuru Arai, sacrée championne olympique dans la catégorie supérieure (moins de 70 kg), sur ippon.

La délégation à la traîne par rapport aux précédents Jeux

Les Françaises ont aussi réalisé un beau parcours en escrime, où elles ont été sacrées vice-championnes olympiques par équipes au sabre et au fleuret. Manon Brunet a par ailleurs décroché le bronze en individuel, au sabre. Autre fait marquant : l'argent historique au rugby à 7 des Bleues, qui ont offert à la France sa première médaille olympique dans cette discipline.

A la moitié de la compétition, la délégation française est toutefois à la traîne au tableau des médailles par rapport aux précédents Jeux. Les Françaises sont assurées de faire mieux qu'à Barcelone (7 médailles), Pékin (8) ou Rio (11), et aussi bien qu'à Sydney. Avec seulement 7 médailles remportées en une semaine, les hommes sont pour l'instant très loin de leurs résultats des précédentes éditions. Mais tout n'est pas perdu : la deuxième moitié de la quinzaine réserve encore des chances de médailles tricolores, notamment à la perche, en voile ou encore dans les sports collectifs.