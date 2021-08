JO 2021 : le successeur de Bolt sur le 100 mètres, les handballeurs français pour le sans-faute, le sacre d'un nouveau roi du tennis... ce qu'il ne faut pas rater dimanche

Pas le temps de s'ennuyer dimanche 1er août à Tokyo. Entre la première finale du 100 m masculin sans Usain Bolt depuis 2004, celle de Mélanie Jesus Dos Santos aux barres asymétriques, et le dernier match de phase des groupes des handballeurs français, il y a de quoi faire lors de la neuvième journée des Jeux. Voici ce qu'il ne faut pas manquer dimanche.

À la recherche de l'héritier de Bolt

Qui succèdera à Usain Bolt sur la course reine de l'athlétisme ? Pour ces premiers Jeux depuis 2000 sans la foudre jamaïcaine, le triple champion olympique en titre ayant pris sa retraite en 2017, la place est libre sur le 100 m. D'autant plus que les deux derniers champions du monde, les Américains Justin Gatlin (2017) et Christian Coleman (2019) ne sont pas présents à Tokyo. L'occasion pour le représentant tricolore au départ, Jimmy Vicaut, détenteur du record de France et d'Europe du 100 m avec un temps de 9''86, de tenter de décrocher une première médaille individuelle.

>> Suivez les demies-finales du 100 m à partir de 11h50 et la finale à partir de 14h50 sur france.tv

Les Français pour rester invaincus en handball

Dernier match de poule pour les handballeurs français. Assurée de jouer les quarts de finale après son carton plein depuis le début des Jeux (quatre victoires en quatre matchs), l'équipe de Guillaume Gille affronte la Norvège, battue par l'Espagne et l'Allemagne. Un match sans enjeu pour les Français, déjà assurés de terminer premiers du groupe A, pourtant qualifié de "groupe de la mort".

>> Suivez Norvège-France à partir de 9h sur france.tv

Le sacre d'un nouveau champion au tennis

Ils sont tous les deux en finale olympique pour la première fois. Alexander Zverev et Karen Khachanov s'affrontent à partir de 9h15 à l'Ariake Coliseum de Tokyo. L'Allemand a créé la surprise dans le dernier carré, en réalisant une superbe remontée pour écarter le numéro 1 mondial Novak Djokovic, brisant le rêve de Golden Slam du "Djoker" (s'adjuger les quatre Grands Chelems de l'année et le titre olympique). De son côté, Khachanov a notamment mis fin au beau parcours d'Ugo Humbert.

>> Suivez les finales de tennis à partir de 8h sur france.tv

Les Français à l'assaut du 400 m haies et du 800 m

Dans le reste des épreuves d'athlétisme, Rouguy Diallo, outsider en finale du triple saut, pourrait bien nous surprendre tandis que les deux Français engagés sur 400 m haies, Ludvy Vaillant et Wilfried Happio, essaieront de décrocher une place en finale, après leurs qualifications aux temps pour les demies. Sur le 800 m, Gabriel Tual, facile en qualification et Pierre-Ambroise Bosse, 4e à Rio, sauvé sur le fil en séries, tenteront aussi d'atteindre la finale.

Troisième finale de Mélanie Jesus Dos Santos en gym

C'est une finale surprise pour Mélanie Jesus Dos Santos après celle du concours général. Bénéficiant du forfait de la superstar Simone Biles, la Française, première remplaçante avec sa 9e place en qualifications, participera bien à la finale des barres asymétriques. La championne d'Europe en poutre devra notamment faire face à l'Américaine Sunisa Lee, à la recherche d'un deuxième sacre après son titre au concours général individuel.

>> Suivez la finale des barres asymétriques à partir de 12h22 sur france.tv

Luka Doncic et la Slovénie défient l'Espagne en basket

Pas de Français au programme de ce match, qui a tout d'une affiche de finale, mais qui comptera uniquement pour la première place du groupe C. Sur le parquet de la Saitama Super Arena, la Slovénie de Luka Doncic affronte l'Espagne, championne du monde en titre. Les deux équipes, en quête d’une médaille, sont pour le moment invaincues. Un choc à enjeu en vue du début des phases éliminatoires.

>> Suivez Espagne-Slovénie à partir de 10h10 sur france.tv