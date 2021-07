JO 2021 : Simone Biles forfait pour les épreuves individuelles du cheval d'arçon et des barres asymétriques

Ces jeux virent décidément au cauchemar pour Simone Biles. Déjà contrainte de déclarer forfait pour le concours général par équipes, la star mondiale de la gymnastique va également devoir renoncer aux épreuves du saut et des barres asymétriques prévues dimanche 1er août.

Quadruple médaillée d'or à Rio, Biles a avoué souffrir de troubles mentaux, liés à la gestion de la pression et du stress inhérents à son statut.

La fédération américaine a précisé dans un tweet que l'état de la gymnaste sera évalué quotidiennement pour voir si elle peut participer aux finales du sol (lundi) et de la poutre (mardi). Sa compatriote MyKayla Skinner la suppléera au cheval d'arçon tandis que la Française Melanie de Jesus dos Santos est repêchée pour remplacer l'Américaine aux barres.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ