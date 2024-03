Carte Paris 2024 : visualisez la fermeture progressive des ponts du centre de la capitale à partir du 1er juillet

"La grande galère va commencer au 1er juillet" pour circuler dans la capitale, a admis Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, mercredi 6 mars sur franceinfo. Une mise en garde lancée au lendemain de son audition au Sénat pour présenter l'ensemble du plan de sécurité relatif aux Jeux olympiques et paralympiques. Durant deux heures, il a notamment présenté, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le plan de fermeture des différents ponts de Paris traversant la Seine, où se déroulera la cérémonie d'ouverture des Jeux, le 26 juillet. Plusieurs d'entre eux seront ainsi fermés dès le début du mois de juillet, afin de préparer l'événement.

"Nous avons une concentration des fermetures entre le pont d'Iéna et le pont d'Austerlitz", a décrit Gérald Darmanin. Seuls cinq d'entre eux resteront ouverts à la circulation (comme le montre notre carte ci-dessous) : une partie du pont d'Iéna, le pont des Invalides, le pont Notre-Dame, le pont de Sully et la passerelle piétonne Léopold-Sédar-Senghor.

"Il était indispensable de prévoir des axes traversant [la Seine] qui nous sont laissés libres par le Comité des Jeux olympiques", a de son côté précisé le préfet de police de la capitale. Les automobilistes devront donc emprunter ces quatre ponts ou ceux "situés à l'extrême-ouest ou à l'extrême-est" pour pouvoir passer rive droite ou rive gauche. Le jour de la cérémonie d'ouverture, l'ensemble des ponts parisiens seront en revanche fermés.

Quatorze ponts fermés

Les quatorze autres ponts du centre de Paris, qui accueilleront des dispositifs artistiques ou sécuritaires ainsi que des tribunes, seront fermés progressivement afin de procéder au montage des différentes installations à partir du 1er juillet, entraînant d'importantes restrictions de circulation.

Dès le début du mois de juillet, le pont du Carrousel et une partie du pont d'Iéna occupée par le Cojo seront neutralisés. Huit jours plus tard, ce sera au tour du pont de l'Alma, du pont de la Tournelle et du pont au Change d'être fermés. Enfin, le 15 juillet, le pont de la Concorde, le pont Royal et le pont d'Arcole seront interdits à la circulation.

Les dates de fermeture des cinq ponts restants (pont Alexandre III, pont des Arts, pont Neuf, pont d'Austerlitz et passerelle Debilly) n'ont pas encore été transmises par la préfecture de police de Paris.