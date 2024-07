Paris 2024 : l’équipe canadienne de basket a posé le pied en France

C'est le chiffre du jour : déjà 8,6 millions de billets vendus pour les Jeux olympiques de Paris et plus d'1 million pour les Paralympiques. C'est un record. À 15 jours du coup d'envoi des JO, les premiers sportifs commencent à arriver.

Après huit heures de vol, l'une des toutes premières délégations étrangères est arrivée sur le sol français, vendredi 12 juillet. Les basketteurs canadiens sont fiers et impatients d’être aux Jeux. "Ce n’est pas facile d’arriver ici alors je suis vraiment fier", confie le joueur Luguentz Dort. Après deux ans de travail, Paris-Orly est prêt à accueillir le monde entier.

Les joueurs canadiens accueillis à Blois

Deux heures plus tôt, au centre opérationnel, la vérification des vols puis le premier briefing ont eu lieu. 400 volontaires ont été recrutés, soit quatre fois plus que les autres étés. Les sportifs prennent une petite photo souvenir avant de visiter Paris et d’aller à Blois (Loir-et-Cher). Le club de basket de la ville a tout organisé pour les quatre prochains jours de la sélection, de l’hébergement à l’aménagement de salle d’entraînement avec une machine à tirs. Aucun détail n’est oublié : bain glacé pour la récupération, produits locaux et dédicace. En résumé, la première médaille d’or de l’hospitalité.