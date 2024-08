Un documentaire s'immerge dans le quotidien de sportifs porteurs de handicaps qui participeront, du 28 août au 8 septembre, aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Six athlètes, issus de pays différents, évoluant dans des disciplines variées, mais avec un même objectif : décrocher une qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Alexis, Oksana, Cédric, Anne-Sophie, Zakia et Gabriel sont tous animés d'une détermination qui force l'admiration. Le documentaire A corps perdu, réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai et diffusé le 20 août à 21h10 sur France 2, se glisse dans l'intimité de ces compétiteurs, au gré de leurs entraînements et de divers championnats, mais surtout au cœur de leur quotidien et de ses difficultés. Un film choral qui questionne également la place des personnes en situation de handicap dans nos sociétés, et la discrimination dont elles sont victimes.

Pour la troisième fois depuis leur création, les Jeux paralympiques incluront cette année une équipe de réfugiés. Huit athlètes qui ont fui la guerre, la dictature ou des discriminations mettant en péril leur vie, à l'image de la taekwondoïste afghane Zakia Khudadadi. Alors qu'elle se préparait pour les JO de Tokyo, en août 2021, la capitale afghane est tombée aux mains des talibans, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan. "Le jour où les talibans sont rentrés dans Kaboul, l'entraîneur est venu me voir aussitôt et m'a dit 'Zakia, tout est fini pour toi'", raconte la jeune femme de 25 ans, qui souffre d'une malformation de l'avant-bras gauche depuis sa naissance.

Exfiltrée par la France

Outre son handicap, le fait d'être femme et d'appartenir à la communauté chiite hazara, persécutée depuis des décennies par les talibans comme le rappelle France Culture, l'expose à un risque de violences en Afghanistan. "Ils vont sûrement te tuer s'ils te trouvent. (...) A partir d'aujourd'hui, je ne te connais pas, tu ne me connais pas", lui dit son entraîneur. Zakia Khudadadi est contrainte de quitter la fédération afghane de taekwondo.

Désespérée, elle décide d'envoyer une vidéo au Comité paralympique afghan. Par chance, son message est vu à Paris par la Franco-iranienne Fahimeh Robiolle, formatrice en gestion de conflit et vice-présidente du club France-Afghanistan, qui entreprend de l'aider à quitter son pays. "Je découvre (...) un visage d'ange, toute jeune, magnifique, elle demande de l'aide. (...) Je me suis dit 'Mais on ne va pas la laisser comme cela !'", explique Fahimeh Robiolle.

"Un exemple de résilience"

Zakia Khudadadi réussit à rejoindre l'Hexagone et est accueillie à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), le centre d'excellence du sport français. Elle parvient de justesse à participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, sous la bannière afghane, mais est éliminée dès le premier tour de la compétition. Alors que différentes nations lui proposent l'asile, la taekwondoïste décide de revenir dans le pays qui lui a sauvé la vie : la France.

Elle travaille alors d'arrache-pied afin de se qualifier pour Paris 2024. "Zakia, c'est un exemple, même pour nous, de résilience. On aimerait que tous les combattants aient cette flamme qu'il y a chez Zakia", assure Haby Niaré, son entraîneuse. A l'issue d'un ultime combat mal entamé, l'Afghane réussit à se qualifier pour les Jeux paralympiques, dans la catégorie moins de 49 kg. Mais son rêve de concourir sous les couleurs tricolores ne se réalise pas : n'ayant pas obtenu la nationalité française à temps, Zakia Khudadadi fera partie de l'équipe des réfugiés à Paris 2024, du 28 août au 8 septembre.

L'angoisse des qualifications pour les Jeux paralympique de Paris Un documentaire dresse le portrait de six athlètes paralympiques en course pour les qualifications aux Jeux paralympique de Paris 2024. (Falabrack/ France.tv studio)

Le documentaire A corps perdu, réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai, est diffusé le 20 août à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme france.tv.