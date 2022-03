Paralympiques 2022 : Cécile Hernandez remporte l'or en snowboard cross, le deuxième titre pour la France

La lumière au bout du tunnel pour Cécile Hernandez. Encore bloquée en France et loin de Pékin il y a deux semaines, finalement sélectionnée de justesse après un imbroglio juridique lié à la suppression de sa catégorie, la snowboardeuse française peut savourer. Lundi 7 mars, la Catalane a remporté son premier titre paralympique sur le cross (catégorie LL2) en faisant respecter son statut de numéro un mondiale glané l'an passé. Il s'agit de la deuxième médaille d'or pour le clan tricolore après celle d'Arthur Bauchet sur la descente.

CHAMPIONNE PARALYMPIQUEEEEEEE



La première médaille pour le para snowboard à #Pékin2022 est en or et elle est signée CECILE HERNANDEZ !#AllezLesBleus pic.twitter.com/r92DP8VCEL — Equipe France (@EquipeFRA) March 7, 2022

Cécile Hernandez, reine paralympique et seule au monde à Genting

Une patronne, de A à Z. Ce lundi à Genting, elle était seule au monde ou presque. Détentrice du premier temps des qualifications, dimanche, après avoir battu son propre chrono sur son deuxième run, la snowboardeuse des Angles n'a laissé que des miettes ce lundi lors des finales. Première de son quart de finale, première de sa demi-finale, elle s'est arrachée pour faire un carton plein en finale, décrochant l'or devant la Canadienne Lisa Dejong et l'Américaine Brenna Huckaby.

Malgré une alerte au genou la veille, la Française de 47 ans a respecté à la lettre son plan de course : faire un bon "start" (départ) afin de prendre les devants et ne plus lâcher la tête. À l'aise dans les hoops et parfaite dans ses trajectoires, elle a récité ses gammes. Amatrice de grigris, celle qui se définit elle même comme "superstitieuse" n'a pas laissé une once de place au hasard.

Après l'argent à Sotchi en 2014 et le bronze à Pyeongchang en 2018 sur la discipline, l'athlète de 47 ans remporte sans aucun doute le plus beau succès de sa carrière. Celui qui, à la lumière des tourments qu'elle a rencontrés sur mais surtout hors de la piste ces derniers mois, restera gravé à jamais. Les mains sur la tête à l'arrivée, comme sonnée par ce titre dont elle n'aurait osé rêver il y a encore quelques jours, Cécile Hernandez, les larmes aux yeux, prenait doucement conscience de l'ampleur de l'exploit.

Ce lundi, elle est tout en haut du para snowboard français. Et elle n'a pas prévu d'y redescendre avant le samedi 12 mars, à l'issue du banked slalom (à suivre sur France.tv et France 3).