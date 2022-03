Paralympiques 2022 : carton plein pour les Bleus en snowboard cross, les quatre Français qualifiés pour les finales

Ils faisaient leurs premiers pas dans le snow park de Genting, dimanche 6 mars. Et les snowboardeurs français n'ont pas déçu lors des qualifications du cross des Jeux paralympiques de Pékin. Cécile Hernandez, Maxime Montaggioni, Laurent Vaglica et Mathias Menendez ont obtenu leur billet pour les quarts de finale, avec plus ou moins de facilité.

Cécile Hernandez, en tête des qualifications, assume son statut de favorite

Celle qui a obtenu à la dernière seconde sa sélection pour les Jeux - après un imbroglio juridique suite à la suppression de sa catégorie - a commencé par frapper fort. Double médaillée à Pyeongchang en catégorie LL1 (trouble modéré du fonctionnement des genoux et/ou des jambes), rebasculée en LL2 (handicap plus léger), Cécile Hernandez, 47 ans, a signé le meilleur temps dès son premier run (1'10''17). Un chrono qu'elle est venue améliorer quelques minutes plus tard lors de la deuxième manche (1'08''38). Celle qui s'est offert le gros globe de cristal de numéro un mondiale en 2021 sera la grande favorite pour l'or, lundi 7 mars (à partir de 4h30 sur France.tv puis France 3).

Les hommes aussi au rendez-vous

Côté masculin les trois Bleus engagés ont également tenu leurs promesses, même s'ils n'ont, à la différence de la skieuse des Angles, pas réussis à obtenir le meilleur chrono. Sixième temps des qualifications en catégorie UL (handicap sur le membre supérieur), le champion du monde en titre Maxime Montaggioni a pris ses marques avant les quarts.

Ce fut un peu plus compliqué pour Laurent Vaglica et Mathias Menendez en catégorie LL2 (handicap au niveau des membres inférieurs). Le premier est parti à la faute sur son premier run mais a assuré le 9e temps en deuxième manche. Le second s'est arraché pour finir 13e - sur les 16 qualifiés.

Les deux Français auront fort à faire dès demain puisqu'ils devront défier le champion paralympique, le Finlandais Matti Suur-Hamari, et le vice-champion américain Keith Gabel, dès les quarts de finale. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer.