Paralympiques 2022 : Bochet, Daviet, Hernandez... Découvrez les athlètes français à suivre aux Jeux de Pékin

Deux semaines après la clôture de la grand-messe des Jeux olympiques, les Paralympiques vont s'ouvrir vendredi 4 mars à Pékin. En Chine, la délégation française arrivera en effectif réduit, mais non sans ambition.

Parmi les Français à suivre figure le porte-drapeau, Benjamin Daviet. Ses collègues du ski nordique, les skieurs alpins et les snowboardeurs ne sont pas en reste. Au total, 14 Français et quatre guides seront alignés sur les épreuves.

Para ski alpin : de l'or attendu avec Bauchet, Deleplace, ou encore Bochet

Le para ski alpin devrait être le plus grand pourvoyeur de médailles françaises aux Jeux paralympiques de Pékin. Il y a ainsi une quasi-garantie de breloque lors de chaque compétition. Lors des récents championnats du monde de Lillehammer (Norvège), en janvier, en para sports d'hiver, les Bleus ont glané pas moins de 13 médailles.

La France peut espérer gros, grâce notamment à Hyacinthe Deleplace (et ses guides Valentin Giraud-Moine et Maxime Jourdan), quadruple médaillé (trois en or, une en argent) lors des Mondiaux, mais aussi à Arthur Bauchet, titré en slalom et double médaillé d'argent en descente et slalom géant.

Sans Victor Pierrel, forfait, le clan tricolore perd une chance de médaille, notamment en slalom (assis), mais pourra compter sur Lou Braz-Dagand, Jordan Broisin, Oscar Burnham, Jules Segers et Manoel Bourdenx. Les para skieurs alpins seront ainsi bien représentés avec sept éléments.

Du côté des femmes, Marie Bochet sera la seule Française alignée. Quadruple médaillée aux championnats du monde de janvier (deux titres, une médaille en argent et une en bronze), en descente comme en slalom géant, elle sera l'athlète à battre.

Para ski nordique : Daviet et Chalençon en veulent plus

Ils sont les deux figures du para ski nordique depuis plusieurs années. Benjamin Daviet, para fondeur et biathlète, sera même le porte-drapeau de la délégation française. Le skieur du Grand-Bornand sera accompagné de son ami para fondeur, avec qui il enchaîne les médailles en relais depuis les championnats du monde en 2015 : Anthony Chalençon (avec ses guides Brice Ottonello et Alexandre Pouyé).

L’@EquipeFRA s’envole vers la Chine.



De belles personnes, de bonnes ondes et une grande unité… malgré tout @Paralympics @Beijing2022 pic.twitter.com/pwoNyjjw1I — Benjamin Daviet (@DavietBenjamin) February 25, 2022

Benjamin Daviet a été le grand homme des Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018. Quintuple médaillé avec trois titres et deux médailles d'argent, il connaît déjà la gloire olympique. En janvier, lors des championnats du monde, le Haut-Savoyard n'a rapporté "que" trois médailles : deux en bronze en biathlon et une en argent sur le relais ski de fond. Daviet visera la victoire sur chaque épreuve, sauf sur le 20 km classique en ski de fond où il fera l'impasse.

Anthony Chalençon, déficient visuel, a connu l'or paralympique avec Daviet par équipe, mais pas en individuel. Cette nouvelle édition sera l'occasion de pallier l'anomalie pour celui qui, en 2010, avait participé aux Jeux paralympiques en tant que para skieur alpin. Souvent placé lors des derniers championnats du monde, il devra batailler face au Russe Oleg Ponomarev et à l'Américain Jake Adicoff pour les médailles.

Para snowboard : Hernandez et Montaggioni veulent le titre suprême

Ils seront quatre représentants français en para snowboard sur ces Jeux paralympiques de Pékin. Et, excusez du peu, deux récents champions du monde de snowboardcross. La Catalane Cécile Hernandez a déjà goûté aux Jeux mais n'y a jamais décroché l'or (en argent à Sotchi et à Pyeongchang, et une autre médaille de bronze en Corée du Sud). Récente médaillée d'or mondiale sur le boardercross de Lillehammer, elle arrivera pleine d'ambitions pour conquérir le métal précieux en Chine.

La Française Cécile Hernandez lors de l'épreuve de banked slalom aux Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud), le 16 mars 2018. (JOEL MARKLUND / AFP)

A ses côtés, Maxime Montagionni sera l'un des athlètes à suivre de cette délégation tricolore. Cador dans sa discipline, le Marseillais enchaîne les médailles d'or en snowboardcross comme en slalom parallèle depuis 2017. Pour ses premiers Jeux paralympiques, il arrive en tant que double champion du monde dans les deux épreuves. Ultrafavori, il sera accompagné par Mathias Menendez-Garcia et Laurent Vaglica.