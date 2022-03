Paralympiques 2022 : Marie Bochet décroche l'argent sur le super-G, troisième médaille pour le clan tricolore

On l'avait laissé frustrée et en larmes, samedi, sur la piste du Centre national de ski alpin de Yanqing lors de la descente des Jeux olympiques de Pékin. Une déception légitime alors que la Française voyait l'un de ses skis s'échapper dès la deuxième porte, quelques secondes seulement après avoir pris le départ depuis le portillon. Mais il ne faut surtout pas oublier la championne qu'est Marie Bochet.

Dimanche 6 mars, la Savoyarde, piquée au vif, a réagi avec la manière en accrochant la médaille d'argent sur le super-G (catégorie debout), la neuvième de son palmarès paralympique.

VICE-CHAMPIONNE PARALYMPIQUE



Notre reine des neiges prend sa revanche sur la grande piste de Yanqing et repart du Super-G avec une médaille d'argent autour du cou #AllezLesBleus #Pékin2022 pic.twitter.com/UFkQA9tM2j — Equipe France (@EquipeFRA) March 6, 2022

Après la frayeur en descente, Marie Bochet lance ses Jeux avec de l'argent

Il aura fallu à peine 24 heures à la Française pour retrouver le sourire, et cela même si l'or lui échappe. Double championne paralympique en titre de la discipline, Marie Bochet n'a rien pu faire face à Zhang Mengqiu, déjà très en vue samedi sur la descente (médaillée d'argent). Partie peu après la Chinoise, la native de Chambéry échoue à près d'une seconde et demi malgré une course maîtrisée. Elle devance toutefois la Canadienne Alana Ramsay, 3e à plus de deux secondes de la reine du ski handisport tricolore.

Poing serré et regard déterminé lors de la cérémonie de présentation du podium, quelques minutes après l'arrivée, la Savoyarde sait que cette breloque, la troisième pour les Bleus dans ces Jeux de Pékin, n'est peut-être qu'un début. Le rendez-vous est pris pour le super-combiné, prévu mardi 8 mars mais avancé au lundi 7 mars (à partir de 3 heures, heure française, sur France.tv puis France 3).