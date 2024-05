#NOUVELLE_CALEDONIE "Le gouvernement a toujours souhaité privilégier la voie du dialogue. (...) C'est bien ça qui a été proposé depuis le début aux indépendantistes et aux loyalistes : mettez-vous d'accord et faites en sorte d'avoir un accord ; il viendra remplacer le projet de loi. Cette porte, elle est toujours ouverte. (...) La voie, on va la trouver. C'est un sujet de désaccord local, entre deux parties, qui localement ont des positions extrêmement antagonisées. Il faut que le dialogue se renoue pour qu'un accord puisse être trouvé."

La ministre était interviewée par BFM-TV cet après-midi.