Bruna Alexandre et Melissa Tapper, ces deux athlètes présentes aux Jeux paralympiques après avoir participé aux JO de Paris 2024

S'il arrive à se qualifier, un athlète handisport peut participer aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques. Ce sera le cas de la Brésilienne Bruna Alexandre et de l'Australienne Melissa Tapper, toutes les deux pongistes.

Les mêmes sites, et parfois les mêmes athlètes. La Brésilienne Bruna Alexandre et l'Australienne Melissa Tapper vont participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 - qui se tiennent du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre - après avoir déjà concouru lors des Jeux olympiques.

L'Australienne a déjà réalisé ce doublé à Rio en 2016 et Tokyo en 2021 malgré une paralysie du bras droit depuis la naissance. Quant à Bruna Alexandre, elle a été amputée du bras droit à l'âge de 13 mois après un vaccin qui a dégénéré en thrombose. Une situation de handicap qui peut engendrer "des difficultés dans l’équilibre", raconte la Brésilienne à RMC Sport. "Tout dépend du jeu de mon adversaire. Mais je m’adapte bien aux autres choses", poursuit celle qui a amélioré son équilibre pour les JO grâce au skate.

"Je réalise un grand rêve"

Les deux pongistes en situation de handicap n'ont eu le droit à aucun passe-droit pour participer aux JO de Paris 2024 et ont obtenu leur qualification avec brio, raconte L'Equipe. Comme les athlètes valides, cette participation dépendait des quotas alloués à chaque nation et de leurs performances. "Ça fait des années que j'essaie de me qualifier pour les JO. Je savais que ça serait difficile car la concurrence est très forte au Brésil. Mais j'ai réussi, aujourd'hui je suis ici et je réalise un grand rêve", expliquait Bruna Alexandre avant sa participation aux JO de Paris 2024, ses premiers Jeux olympiques.

La Brésilienne et l'Australienne ont notamment été présentes au tournoi par équipes dame des JO de Paris 2024. Bruna Alexandre et Melissa Tapper n'ont cependant pas dépassé les 8es de finale. Au tournoi de simple, l'Australienne a perdu son premier match contre la Coréenne Shin Yu-bin. Atteindre le niveau olympique pour ces deux pongistes était déjà un exploit. "Je ne pense pas que j'aurais pu espérer plus, a déclaré Melissa Tapper en conférence de presse. J'ai pu en prendre deux sets et j'ai failli remporter le match. Pour moi, c'est un rêve absolu."

Peu d'athlètes ont fait le doublé

Pour les paralympiques, les deux pongistes font leur retour à l'Arena Paris Sud à la porte de Versailles et font figure de favorites. Bruna Alexandre est double médaillée de bronze en individuel et en équipe aux paralympiques à Rio, et médaillée d’argent en individuel à ceux de Tokyo. Melissa Tapper a été médaillée d'argent par équipe en 2021.

Si une quinzaine d'athlètes ont déjà fait le doublé Jeux olympiques et paralympiques, comme le rappelle Le Monde, peu d'athlètes ont réussi l'exploit de participer la même année à ces deux compétitions. Le plus connu reste Oscar Pistorius. L'athlète sud-africain, amputé des deux jambes en dessous du genou, avait participé aux séries du 400 m et au relais 4x400 m des JO de Londres 2012. La star de l'handisport sera ensuite condamnée pour le meurtre en février 2013 de sa petite amie Reeva Steenkamp.

Mais Bruna Alexandre et Melissa Traper se sont inspirées d'une autre pongiste : Natalia Partyka. La Polonaise détient le record de participations successives aux Jeux olympiques et paralympiques lors d'une même année. Elle était présente à quatre éditions différentes de 2008 à 2021. Aucun Français n'a encore réussi l'exploit d'une double participation mais ce sera l'objectif du cycliste français Dorian Foulon pour les Jeux de Los Angeles en 2028.