Paris 2024 : rencontre avec l'adjudant Brice, gardien de la flamme paralympique

Des hommes et des femmes sont formés pour veiller sur la flamme paralympique. Les équipes de France Télévisions sont parties à la rencontre de l'un de ces gardiens, lundi 26 août.

Il veille sur la flamme paralympique. Elle ne le quitte jamais, même la nuit. "Quand on ouvre les yeux pour voir où on est, on voit qu'on a la flamme paralympique avec nous et elle ne nous quitte jamais". Cette mission de gardien aide l'adjudant Brice à retrouver la flamme. Il souffre d'un choc post-traumatique à la suite d'une mission en Afghanistan, durant laquelle sa vie a basculé en perdant notamment dix frères d'armes. "D'avoir une mission de gardiennage aussi importante que cette flamme qui est mythique, c'est incroyable. Ça me permet de me dire que je redeviens utile", affirme le gardien de la flamme.

Faire briller les Jeux paralympiques

L'Afghanistan le hante toujours depuis seize ans. Pour se reconstruire, il se bat avec d'autres armes, à commencer par le sport de haut niveau. Natation, rameur, basket, fauteuil... Le gardien de la flamme olympique s'est lancé un nouveau défi sur ce relais paralympique. Il veille à ce que la flamme reste allumée jusqu'à Paris, une lueur de plus vers la réparation.