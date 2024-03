Paris 2024 : on a testé "Anticiper les Jeux", le site qui promet d'éviter la "grande galère" des transports en Île-de-France

Le gouvernement continue de peaufiner son plan de circulation pendant les Jeux olympiques et paralympiques à venir. Avec cette demande faite aux habitants et professionnels : planifier ses déplacements pour désengorger les axes de la capitale.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, un coup de projecteur sur la France... mais aussi un coup de stress, notamment pour les Franciliens. "La grande galère commencera le 1er juillet", a admis Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, mercredi 6 mars sur franceinfo. Pour tenter de leur épargner cette galère dans les transports et sur les routes, le gouvernement a mis sur pied un site internet : "Anticiper les Jeux". Recommandations, carte interactive, "Foire aux questions"... Le site donne des conseils aux premiers concernés afin qu'ils adaptent leur mode de vie perturbé par les épreuves olympiques.

Se déplacer à pied ou à vélo

Le gouvernement invite à "se déplacer autrement" et préconise différents modes de transport en fonction du trajet prévu. Pour des trajets jusqu'à 2 km, la marche est recommandée. Pour des trajets jusqu'à 10 km, le vélo est conseillé sur les plus de 3 000 km de pistes cyclables existant en Île-de-France. 415 km de "réseau cyclable olympique" vont venir s'y ajouter et permettre d'accéder aux sites de compétition, à part celui de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Ce réseau "sera accompagné de 20 000 places de stationnement provisoire sécurisées pour les vélos, aux abords des sites, dont 10 000 à Paris", précise le site. Malgré les restrictions, tous les périmètres de circulation des sites olympiques "sont accessibles pour les piétons, vélos, trottinettes sans justificatif", rappelle le site dans sa FAQ. Pour des trajets plus longs, au-delà de 10 km, le gouvernement invite à faire du covoiturage ou à prendre les transports en commun les moins fréquentés.

Une "carte interactive" pour planifier son trajet

Afin de connaître l'afflux sur la route ainsi que dans les transports et planifier son itinéraire, le site propose une "carte interactive". Cette carte est un simulateur qui permet de naviguer sur un plan d'Île-de-France et de voir les conditions pour un jour, une heure et un mode de transport donnés. Ainsi, le 26 juillet prochain à 19h, heure du début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, on voit par exemple que les stations Champs-Élysées Clémenceau, Concorde et Tuileries seront entièrement fermées. Les stations Franklin D. Roosevelt et Palais royal - Musée du Louvre seront, elles, à éviter car "le temps d'attente pour accéder au quai est supérieur à 15 minutes" et que la station Invalides est, elle, "extrêmement fréquentée" et qu'il y a "de l'attente à prévoir".

Avec un jeu de couleurs et une frise temporelle, il est donc possible de connaître à l'avance les lignes et les stations fermées, celles à éviter ou, au contraire, celles les moins fréquentées et donc de s'organiser en fonction. L'outil ne permet pas, en revanche, de calculer un itinéraire, pour cela il faut se rendre sur le site d'Île-de-France Mobilités.

Les stations de métro "à éviter" ou au contraire "à privilégier" au début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, selon la carte interactive proposée par le gouvernement. (CAPTURE D'ECRAN / FRANCEINFO)

Préférer le télétravail

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, 15 millions de spectateurs sont attendus dans la capitale. Et même si l'offre de transport doit être augmentée de 15% promet la RATP, le réseau risque la saturation. C'est pourquoi le gouvernement appelle à privilégier le télétravail. "Le télétravail est une pratique qui dépend des jours, des lieux et des situations professionnelles et individuelles", assure le site. Si le travail à distance n'est pas possible, l'exécutif demande aux salariés d'adopter des horaires décalés ou de modifier leur itinéraire pour ne pas surcharger les transports et les routes, notamment aux heures de pointe.

Décaler les livraisons de colis et les déménagements

L'été prochain, les particuliers sont invités à éviter "dans la mesure du possible" les livraisons de colis durant la période des Jeux olympiques et paralympiques. "Nous vous invitons à anticiper vos commandes de colis pour que ces derniers soient livrés avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024", peut-on lire sur le site "Anticiper les Jeux". Les mêmes recommandations sont formulées concernant les déménagements dans la capitale et alentours pendant la période. Le mot d'ordre est clair : "Evitez de déménager pendant les Jeux".

Réorganiser les livraisons pour les commerçants

Les commerçants sont, eux, appelés à "planifier les livraisons" et à "faire des stocks de produits non périssables avant le début des Jeux". Le gouvernement leur demande aussi de "se faire livrer des volumes plus conséquents et moins souvent". Les céréaliers, qui livrent leur marchandise par bateau sur la Seine auront quant à eux l'interdiction de naviguer sur le fleuve entre le 20 et le 26 juillet afin de préparer la cérémonie d'ouverture. D'ici celle-ci, les Franciliens auront sous les yeux la vaste campagne publicitaire déployée sur les murs des transports, qui leur rappelle que "l'important, c'est d'anticiper !"