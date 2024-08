Paris 2024 : comment assurer la sécurité des Jeux paralympiques ?

C. Verove, C. Giaume, D. Fossard, N. Lachaud

Le dispositif de sécurité des Jeux paralympiques, qui débutent dans quelques jours, est connu. Il est très important, présentation en détails.

À trois jours du top départ, les sportifs du monde entier prennent leurs aises dans le village paralympique, à condition de montrer patte blanche et son accréditation. Un village sous haute protection, clôturé de part et d'autre et gardé par les forces de l’ordre. À l’intérieur, des caméras de vidéosurveillance sont présentes. Les CRS patrouillent depuis la Seine et les trajets des para-athlètes sont, eux aussi, passés au crible. Les bus sont contrôlés. De quoi libérer l’esprit de l’équipe australienne de tir à l’arc.

Le défi majeur : la cérémonie d’ouverture

Pour ce second acte des Jeux, les autorités françaises réajustent le dispositif, avec 25 000 policiers et gendarmes, 10 000 agents de sécurité privée, et 8 000 militaires de l’opération Sentinelle. C’est près de deux fois moins que lors des Jeux olympiques, à l’instar du nombre d’athlètes et de sites de compétition. Le défi majeur reste la cérémonie d’ouverture prévue au cœur de la capitale, sur les Champs-Élysées et place de la Concorde.