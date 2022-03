Paralympiques 2022 : des chances de médailles en super-G, les qualifications du cross en snowboard... Ce qu'il ne faut pas rater dimanche

Après le début des hostilités samedi, les Bleus du ski alpin et du snowboard sont en piste, dimanche, pour la deuxième journée des Jeux paralympiques de Pékin.

Les paralympiens sont de retour sur les pistes, dimanche 6 mars. Après avoir lancé ces Jeux paralympiques de Pékin la veille, les athlètes sont attendus sur différentes épreuves lors de cette deuxième journée. Côté français, il y aura plusieurs chances de médailles en ski alpin, avec notamment Marie Bochet et Arthur Bauchet sur le super-G.

Para ski alpin : super-G hommes et femmes (toutes catégories) de 3h à 7h30 sur France.tv puis France 3

Quelques heures à peine après être allé décrocher son premier titre paralympique sur la descente, Arthur Bauchet est de retour au Centre national du ski alpin de Yanqing. Les étoiles françaises de la catégorie debout s'attaquent au super-G, une discipline qui avait souri il y a quatre ans à Pyeongchang à Marie Bochet, puisqu'elle était allée chercher le titre olympique. La Savoyarde de 28 ans aura à cœur de se rattraper après sa désillusion de samedi et la perte de son ski. Jules Segers, Oscar Burnham et Manoël Bourdenx tenteront, eux, de grimper sur le podium.

Comme samedi, les trois catégories (déficients visuels, debout et assis) s'enchaîneront. Médaillé d'or en super-G lors des championnats du monde de Lillehammer en janvier et médaillé de bronze en descente, Hyacinthe Deleplace, accompagné de ses guides Valentin Giraud-Moine et Maxime Jourdan, visera le titre. Enfin, Lou Braz-Dagand sera présent dans la catégorie assis.

Para snowboard : qualifications cross hommes et femmes de 6h à 8h sur France.tv puis France 3

C'est l'heure du grand saut au Snow Park de Genting. Les snowboardeurs débutent leurs Jeux avec les qualifications du cross. Pour sa première participation - il était blessé il y quatre ans - Maxime Montaggioni sera suivi de près. Le Marseillais, champion du monde de la discipline, vise l'or. Il accompagnera Laurent Vaglica et Mathias Menendez chez les hommes.

Seule athlète féminine de la délégation tricolore avec Marie Bochet, Cécile Hernandez aura à cœur de défendre sa médaille de bronze obtenue il y a quatre ans. La snowboardeuse des Angles, dans les Pyrénées, a obtenu son billet pour Pékin de justesse après un imbroglio juridique concernant la suppression de sa catégorie. Désormais engagée en LL2 (trouble modéré du fonctionnement des genoux et/ou des jambes), elle voudra avant tout chercher à valider son billet pour les finales, qui se tiendront lundi 7 mars.

L'intégralité des Jeux paralympiques sur France Télévisions

D'autres sports sont au programme lors de cette deuxième journée des Jeux paralympiques de Pékin, tels que le hockey sur luge ou le curling fauteuil. Du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux paralympiques sur France 3 de 6h à 11h30, ainsi que sur la plateforme France.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine Paraclub de 14h à 14h30 sur France 3. Sans oublier l'émission Stade 2, tous les dimanches de 20h05 à 21h00 sur France 3.