Euro 2024 : l'Angleterre élimine les Pays-Bas et retrouvera l'Espagne en finale

Après une demi-finale très animée, les Three Lions se sont imposés sur le fil face à l'équipe de Ronald Koeman (2-1) mercredi, et se qualifient en finale pour la deuxième édition consécutive.

Le back to back. Trois ans après s'être hissée en finale de "son" Euro à Wembley, l'Angleterre a répété l'exploit en s'imposant in extremis face aux Pays-Bas (2-1), mercredi 10 juillet à Dortmund, grâce à un but d'Ollie Watkins. Les hommes de Gareth Southgate décrochent ainsi le dernier ticket pour la finale de l'Euro 2024, où ils affronteront dimanche soir à Berlin l'Espagne, tombeuse de la France.

Les Three Lions ont pourtant démarré la partie en étant menés, après une sublime frappe croisée de Xavi Simons, qui était venu gratter le ballon dans les pieds de Declan Rice avant de filer seul au but pour trouver la lucarne de Jordan Pickford (1-0, 7e). Mais une semelle de Denzel Dumfries sur Harry Kane dans la surface a permis au meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre d'égaliser sur pénalty (1-1, 18e). Un score de parité qui a duré jusqu'à ce qu'Ollie Watkins, remplaçant de Kane, ne fasse la différence sur une frappe croisée en bout de course et au bout du temps réglementaire (2-1, 90e+1).

Un retour en finale, trois ans après

Si Gareth Southgate et ses hommes avaient dû s'arrêter en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde, battus par l'équipe de France (1-2), ils sont de nouveau qualifiés pour la finale d'un Euro, trois ans après avoir échoué face à l'Italie aux tirs au but (1-1, 2-3 t.a.b.). Un véritable exploit, puisqu'avant cette finale jouée à domicile, les Three Lions n'étaient jamais parvenus à se hisser jusqu'à ce stade de la compétition.

Le sélectionneur anglais a pourtant été vivement critiqué durant l'Euro, les supporters anglais ne tolérant plus le jeu minimaliste qui a forcé les Anglais à passer par une prolongation miraculeuse en huitièmes face à la Slovaquie (2-1 a.p.) puis par des tirs au but en quarts contre la Suisse (1-1, 5-3 t.a.b.). Mais, si la France a échoué à se qualifier avec ce même style de jeu, Gareth Southgate a pu compter sur ses nombreux talents offensifs pour débloquer cette demi-finale.

Phil Foden toujours en manque de réussite

Les entrées de Cole Palmer et Ollie Watkins à la place de Harry Kane et Phil Foden à la 81e minute en sont le parfait exemple. Le premier a terminé passeur décisif pour le second, désormais héros de toute une nation. Avant ces entrées fracassantes, Phil Foden a pourtant longtemps cherché à faire la différence. Le meilleur joueur de la dernière saison de Premier League est toujours en quête de son premier but dans cet Euro. Il avait presque trouvé la faille sur un crochet et une frappe légère du pied droit, sauvée par Denzel Dumfries sur sa ligne (23e).

Le feu follet de Manchester City a retenté sa chance quelques minutes plus tard sur une lourde frappe croisée qui a tapé l'équerre de Bart Verbruggen (32e), avant de s'essayer à ras de terre (39e). A défaut d'avoir brillé à la finition, Foden pourra se contenter d'un 100% de réussite sur ses passes, de 100% de tacles réussis et de trois duels gagnés. Dommage pour lui qu'à chaque fois qu'un joueur le remplace, il offre la victoire à l'Angleterre : Cole Palmer a été passeur décisif sur le but de la qualification mercredi, tout comme Ivan Toney face à la Slovaquie, tandis que Trent Alexander-Arnold a inscrit le tir au but victorieux face à la Suisse.