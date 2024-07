Euro 2024 : l'Angleterre passe in extremis face à la Suisse et rejoint les demi-finales

Au terme d'un match soporifique, les Three Lions se sont imposés aux tirs au but face à la Suisse samedi.

Pas de surprise à Düsseldorf. L'Angleterre a dû passer par les tirs au but, samedi 6 juillet, pour éliminer la Suisse, après un match nul 1-1 emmené en prolongation (5-3 tab). Les Three Lions se qualifient de nouveau pour les demi-finales de l'Euro 2024, trois ans après avoir été finalistes de "leur" Euro à Wembley. Ils affronteront le gagnant de l'autre quart de finale de la soirée entre les Pays-Bas et la Turquie.

Pourtant ce sont bien les Helvètes qui ont ouvert le score, grâce au buteur de l'AS Monaco Breel Embolo, qui est venu débloquer une rencontre extrêmement fermée en reprenant un centre de Dan Ndoye déjà détourné une première fois par John Stones devant ses cages (1-0, 75e). Mais Bukayo Saka, joueur le plus en vue côté anglais, a réduit l'écart immédiatement sur une sublime frappe croisée qui accroche la lucarne opposée de Yann Sommer (1-1, 80e), pour forcer une prolongation.

Une rencontre apathique

Si de nombreux supporters tricolores se plaignent du plan de jeu de Didier Deschamps et ses hommes, les Anglais n'ont guère réconcilié les spectateurs de cet Euro avec le football. Il aura fallu attendre la 51e minute de la rencontre pour qu'un tir soit enfin cadré, et il est signé du Suisse Breel Embolo, sur une frappe en pivot trop faible pour inquiéter Jordan Pickford dans ses cages.

5 - La Suisse a été éliminée lors de chacun de ses 5 quarts de finale à la Coupe du Monde (1934, 1938, 1954) et à l’EURO (2020, 2024). C’est le pays européen qui a disputé le plus de rencontres à ce stade en tournoi majeur sans se qualifier pour le tour suivant. Plafond. #ENGSUI pic.twitter.com/7q4F2ztOEn — OptaJean (@OptaJean) July 6, 2024

La prolongation sera heureusement plus animée, Declan Rice obligeant Yann Sommer à une belle parade sur une très puissante frappe lointaine (95e). Le reste des tentatives seront suisses, avec une tentative de corner direct de Xherdan Shaqiri (117e) ou une reprise de Zeki Amdouni du bout du pied captée repoussée in-extremis par le portier anglais (119e). Mais le sort de la Nati sera finalement scellé dès le premier tir au but de la séance, totalement manqué par Manuel Akanji et capté facilement par Pickford.