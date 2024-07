Euro 2024 : les Pays-Bas renversent la Turquie et rejoignent l’Angleterre en demi-finale

Une victoire au mental. Menés 1-0 à la mi-temps après le but de Samet Akaydin (35e), les Pays-Bas ont retourné le cours de leur quart de finale en six minutes face à la Turquie, samedi 6 juillet, à Berlin. Grâce à des buts de Stefan De Vrij (70e) et un but contre son camp de Mert Müldür (76e), les Oranje se sont imposés 2-1 et retrouvent le dernier carré de l’Euro pour la première fois depuis 2004.

D’abord bien entrés dans leur match, avec une occasion pour Memphis Depay dès la première minute, les Néerlandais ont rapidement été mis en difficulté par des Turcs entreprenants, en particulier en contre. A la 35e minute, c’est finalement sur un magnifique centre pied droit de la pépite, Arda Güler, repris de la tête par Samet Akaydin, que la Turquie a ouvert le score.

Des Turcs en manque de réalisme

A l'attaque au retour des vestiaires, les Oranje ont mis du temps à trouver la faille, à l’image de la remise de la tête de Wout Weghorst que Memphis Depay n’est pas parvenu à pousser au fond des filets (51e). Mais ils ont finalement trouvé la solution coup sur coup en six minutes. D'abord grâce à une tête de Stefen De Vrij sur un corner joué à deux (70e). Puis Cody Gakpo a semé le trouble dans la défense turque poussant Mert Müldur à marquer contre son camp au second poteau (76e) scellant ainsi la victoire néerlandaise.

Dans un match ouvert, la Turquie, pourtant privée de son défenseur Merih Demiral, sanctionné par l’UEFA pour avoir célébré son doublé contre l’Autriche par un signe propre à une organisation d’extrême droite turque, a crânement tenté sa chance et aurait même mérité d’accrocher au moins le nul. Les Turcs se sont en effet procurés les meilleures occasions, à l’image du coup franc direct d’Arda Güller qui a touché le poteau (56e) et d'autres tirs dangereux qui ont obligé Bart Verbruggen à des parades salvatrices (65e, 91e).

En demi-finale, mercredi à 21h, les Pays-Bas retrouveront l’Angleterre, qui s’est imposée face à la Suisse aux tirs au but (1-1, 5-3).