Euro 2024 : renversée par l’Espagne, l’équipe de France n’ira pas en finale

Les Bleus ont été logiquement éliminés (1-2), mardi, par une Roja plus joueuse et plus inspirée en demi-finales du tournoi.

Ils donnaient l’impression d’être capables de franchir tous les obstacles malgré leurs limites. Les Bleus ne continueront finalement pas leur aventure en Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps ont été battus, au tableau d'affichage et sur le terrain des idées, par l’Espagne (1-2), mardi 9 juillet, à l’Allianz Arena de Munich. La défaite est logique, mais douloureuse, car subie aux portes d’un retour en finale, huit ans après l’Euro 2016.

Symbole de cette équipe de France critiquée mais jamais hors sujet, Randal Kolo Muani avait pourtant mis les Bleus sur les bons rails très rapidement (9e). Une semaine après avoir bénéficié de la complicité du défenseur belge Jan Vertonghen, son but n’a souffert d’aucune contestation cette fois. Sur le centre d'un Kylian Mbappé enfin sans masque, il s'est élevé plus haut qu'un Aymeric Laporte totalement perdu pour refaire le coup du but en demi-finales, deux ans après France-Maroc, au Mondial au Qatar. Quelques instants plus tôt, Fabian Ruiz avait manqué le cadre sur une situation en tout point similaire (5e).

Lamine Yamal marque l'histoire

Marquer un but dans le cours du jeu sur son premier tir était un moyen parfait de débuter la rencontre, mais retrouver de l'efficacité n'était pas suffisant pour battre cette équipe d'Espagne aussi talentueuse qu'inspirée. La joie a été de courte durée pour les Bleus. Le coup de pétard d'un gamin de 16 ans – il soufflera ses 17 bougies samedi –, Lamine Yamal, a fait basculer le cours de la soirée. Au culot, le prodige du Barça n'a laissé aucune chance à Mike Maignan sur sa frappe enroulée de l'extérieur de la surface, se servant du poteau pour mieux atterrir au fond des filets (21e). Un but mémorable qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire d'un Euro ou d'une Coupe du monde.

🇪🇸💥 LAMINE YAMAL QUEL BOMBAZO POUR ÉGALISER !

😱 Le crack espagnol trompe Mike Maignan d'une frappe exceptionnelle et devient le plus jeune buteur de l'EURO !#beINEURO2024 #ESPFRA #EURO2024 pic.twitter.com/ZpWEJIXi8t — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2024

Galvanisés par la réussite indécente de leur n°19, les Espagnols ont inscrit leur deuxième but quatre minutes plus tard grâce à une inspiration géniale de Dani Olmo. Son crochet de l’extérieur alors que le ballon était en l’air lui a permis de déposer Aurélien Tchouameni, puis sa frappe croisée a franchi la ligne avec l’aide de Jules Koundé, tentant désespérément d’intervenir (25e). A partir de cet instant, les Bleus ont bu la tasse. La vague rouge a déferlé et souligné l’impuissance d’un milieu de terrain soit dépassé, soit à contretemps.

Kylian Mbappé passe encore à côté

Si la mi-temps leur a permis de retrouver de la stabilité défensive, ils ont éprouvé les plus grandes difficultés du monde à se procurer des situations franches. Çà et là, une tête de Dayot Upamecano pas cadrée sur corner (63e), ou encore un tir du droit directement en tribune de Theo Hernandez (76e).

Le Milanais a été imité en fin de match par un Kylian Mbappé encore passé à côté de son match, sans l’excuse de devoir jouer avec un masque qui limitait son champ de vision. Lancé dans sa phase de jeu préférée, dans la profondeur, légèrement décalé à gauche, il a crocheté son vis-à-vis avant d’envoyer son tir bien au-dessus de la cage d’Unai Simon (86e).

Confortablement installée dans son match, l’Espagne n’a jamais cédé à la précipitation. L’extrême justesse de son milieu de terrain Fabian Ruiz-Rodri-Dani Olmo lui a permis de garder le contrôle du ballon et du scénario de la partie. La seule occasion notable de la Roja dans le deuxième acte est à mettre à l’actif de Lamine Yamal, qui a tenté d’inscrire le même but qu’en début de match, sans trouver le cadre (81e).

La Roja jouera la finale dimanche 14 juillet à Berlin, où elle affrontera l'Angleterre ou les Pays-Bas, avec l’ambition de devenir la première sélection à remporter l'Euro à quatre reprises.