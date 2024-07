Direct Espagne-France : les Bleus face à l'Espagne pour une place en finale... Suivez l'affiche du dernier carré de l'Euro 2024

A 90 ou 120 minutes d'une nouvelle finale. Les Bleus défient une redoutable Espagne, mardi 9 juillet, en demi-finale de l'Euro 2024. Dans une Allianz Arena de Munich comble, les protégés de Didier Deschamps, passés aux tirs au but contre le Portugal au tour précédent (0-0, 5-3 t.a.b), doivent faire vaciller l'équipe qui a fait la meilleure impression depuis le début du tournoi, avec le maestro Rodri pour encadrer la fougue des plus jeunes (Lamine Yamal, Nico Williams).

Antoine Griezmann sur le banc. Si Kylian Mbappé est bien aligné dans le 4-3-3 français, le numéro 7 des Bleus débutera la rencontre parmi les remplaçants. Il fait les frais de la bonne entrée d'Ousmane Dembélé en sortie de banc contre le Portugal, tandis qu'Adrien Rabiot réintègre le onze après sa suspension. Gros point de satisfaction du tournoi, l'arrière-garde est, elle, logiquement reconduite.

Le premier but dans le jeu se fait toujours attendre. Un pénalty et deux contre-son-camp. Sur le plan offensif, l'été des Français n'est pas des plus palpitants et les prestations en demi-teinte du capitaine et de son vice-capitaine contribuent largement à cette sensation. Reste que, sans avoir marqué le moindre but par eux-mêmes dans le jeu au bout de cinq matchs, ils sont parvenus à se hisser dans le dernier carré, comme lors de trois des quatre tournois précédents.

Une Espagne plus que séduisante. Tombés dans le groupe de la mort, les hommes de Luis de la Fuente ont signé un sans-faute grâce à un football qui détone dans cet Euro morne. Avant d'ensuite prouver qu'ils savaient se sortir de faux-pas, que ce soit après avoir concédé le premier but contre la Géorgie en huitièmes (4-1) ou en sortant l'Allemagne en quarts de finale au bout de la prolongation (2-1). Mais, face à une formation défensive française bien en place, le forfait du milieu Pedri et les suspensions des défenseurs Dani Carvajal et Robin Le Normand pourraient se faire sentir.