Euro 2021 : "Une émotion unique" dans les rues de Rome après la victoire de l'Italie

Ce dimanche 11 juillet, la Squadra Azzurra a remporté l'Euro face aux Three Lions au terme d'un match étouffant à Wembley (1-1, 4-3 t.a.b). Après le coup de sifflet final, toute l'Italie a pu exulter. Une nuit magique et inoubliable dans la capitale.

53 ans que les Italiens attendaient cela ! Après 1968, la Nazionale a remporté son deuxième Euro de football, en battant l'Angleterre aux tirs au but, dans son antre de Wembley en finale de l'Euro 2021. Toute la botte a fêté cette victoire jusqu'au bout de la nuit, de Naples à Milan en passant par Rome, où la compétition avait débuté le 11 juin 2021.

C'est une nuit magique pour l'Italie après une victoire qu'Emiliano, 19 ans, estime déjà mémorable. Ce tifosi se dit envahi par "une émotion unique, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, jamais ! Un match superbe, un grand Roberto Mancini [le sélectionneur] qui nous a amené jusque-là, il nous a sauvé."

Doublé Euro-Eurovision

À peine le dernier tir au but anglais écarté par Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du tournoi, les supporters se jettent dans la fontaine du Campo de' fiori à Rome et jouent avec les fumigènes, les pétards et les klaxons. Les carabiniers veillent, mais laissent faire.

Alessandra a vécu intensément tout le match après le premier but des Anglais, dès la deuxième minute de jeu. "L'Angleterre a disparu, on ne l'a plus vu et ça l'a fait pour l'Italie", crie-t-elle, ravie. "Je suis tellement heureuse ! C'est dommage qu'on n'ait pas gagné avant les tirs au but. Mais notre gardien a été impeccable ! Et on la voulait vraiment. Déjà, on a remporté l'Eurovision. Bon, c'est dommage pour Matteo Berrettini [qui a perdu Wimbledon face à Djokovic ce 11 juillet], mais là on s'est rachetés avec cette victoire."