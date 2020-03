VIDEO. Cirque, danse acrobatique, musique des Caraïbes... Cinq spectacles à découvrir en famille sur france.tv/culturebox

Confinement, jour 2. Avec ces cinq spectacles pour tous les goûts, proposés sur france.tv/culturebox, chacun pourra trouver son bonheur et son évasion.

Théâtre, danse, opéra captés et accessibles en ligne... Pendant le confinement dû au coronavirus, les options ne manquent pas pour vous détendre ou vous cultiver. Voici une sélection de cinq spectacles à découvrir ou à redécouvrir en famille.

The Opera Locos

Amateurs de chant lyrique et aficionados trouveront leur compte dans cet opéra loufoque, capté en direct du Théâtre Libre - Le Comédia. 5 chanteurs lyriques bousculent les codes. Le résultat : un spectacle à la fois burlesque et poétique adapté à tous. Airs de la Flûte Enchantée de Mozart, des Contes d'Hoffmann d'Offenbach ou de Carmen de Bizet sont réinterprétés, réinventés et modernisés pour séduire vos enfants comme vos aînés.

La Nuit du Cerf

La Compagnie du Cirque Le Roux propose ici ce véritable OVNI qu'est "La Nuit du Cerf". Jouée sur les planches du Théâtre Libre. Trois enfants se retrouvent dans la maison familiale pour préparer les obsèques de leur mère, tandis qu'un mystérieux étranger fait irruption dans leur quotidien. Ce spectacle s'inscrit dans la continuité de l'oeuvre "The Elephant in the Room" et surprend par son originalité et ses nombreuses références à la pop culture.

Möbius

Chorégraphié par le collectif XY et ses 19 acrobates (que l'on avait remarqués lors de la Biennale de la danse 2014) et par Rachid Ouramdane, "Möbius" est un spectacle virtuose mêlant musique et acrobaties impressionnantes qui occupent la totalité de la scène. Les corps en mouvements, l'ombre et la lumière évoquent la nature et la liberté. Un bon moyen d'éveiller les plus jeunes à l'art de la danse.

Metronomy

Fondé en 1999 dans le Devon en Angleterre, Metronomy entre dans le paysage musical en 2006. Les cinq membres du groupe effectuent leur grand retour sur la scène de l'Olympia avec un sixième album "Metronomy Forever". La recette du succès : des sonorités originales qui chamboulent la pop anglaise que l'on croyait connaître, et des titres dansants suspectibles de plaire à tous.

Calypso Rose

Linda McArtha Monica Sandy-Lewis a 79 ans, toutes ses dents et toujours autant d'énergie à revendre depuis plus de quarante ans. Celle que l'on connaît sous le nom de Calypso Rose déchaîne les spectateurs de l'Olympia. Toujours aussi populaire, "Mama Rose" est devenue, en 2019, l'artiste la plus âgée jamais programmée au festival Coachella. Jeunes et moins jeunes pourront apprécier sa musique aux rythmes caribéens entraînants. Difficile de résister à l'envie de danser !