Molières 2024 : Ludivine Sagnier, Roschdy Zem et Ariane Ascaride nommés pour la 35e édition

"Courgette", mise en scène par Pamela Vassard, et "Le Cercle des poètes disparus", adapté du film éponyme et mise en scène par Olivier Solivérès, récoltent respectivement sept et six nominations.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Temps de lecture : 2 min