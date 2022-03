33e cérémonie des Molières : Isabelle Huppert, Vanessa Paradis et Laetitia Casta nommées

La cérémonie, rebaptisée "400e cérémonie des Molières" en hommage au dramaturge et présentée par Alex Vizorek sera diffusée sur France 3 le 30 mai.

Des stars comme Isabelle Huppert, Vanessa Paradis et Laetitia Casta figurent parmi les nommés de la 33e cérémonie des Molières, qui se tiendra le 30 mai aux Folies Bergère à Paris. Rebaptisée 400e cérémonie des Molières en hommage au dramaturge dont le 400e anniversaire est célébré cette année, la soirée sera diffusée sur France 3 et animée par l'humoriste Alex Vizorek, lui-même nommé pour le Molière de l'Humour.

Isabelle Huppert est nommée dans la catégorie "Comédienne dans un spectacle du

théâtre public", pour son interprétation dans La Cerisaie de Tchekhov dans une mise en scène de Tiago Rodrigues, qui avait fait l'ouverture du Festival d'Avignon 2021.

Dans le théâtre privé, Vanessa Paradis, qui a joué le rôle principal dans Maman de Samuel Benchetrit, fait face à un poids lourd du théâtre, Catherine Hiegel, impressionnante dans la sombre pièce Avant la retraite de Thomas Bernhard, sur une mise en scène d'Alain Françon. Quant à Laetitia Casta, très applaudie pour son incarnation de la pianiste Clara Haskil, elle est nommée pour le Molière de la révélation féminine.

L'humour en force

D'autres stars sont également nommées comme Pierre Arditi dans Fallait pas le

dire ! de Salomé Lelouch (théâtre privé), tandis que, dans le public, Jacques Weber est nommé entre autres pour son interprétation du Roi Lear de Shakespeare.

Après deux ans marqués par de longs mois de fermeture des salles en raison de

la pandémie, les pièces qui ont raflé le plus de nominations sont en majorité teintées d'humour. Les Gros patinent bien - cabaret de carton, des aventures rocambolesques écrites et mises en scène par Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, obtient cinq nominations, de même que Comme il vous plaira, la comédie de Shakespeare.

Les Producteurs de Mel Brooks, dans une mise en scène du surdoué du théâtre

français Alexis Michalik, en décroche quatre, de même que Berlin, Berlin, une

comédie sur un couple qui veut s'enfuir et passer à l'Ouest. Le Voyage de Gulliver, mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, couple qui monte souvent des pièces à succès, rafle également quatre nominations, tout comme La Course des Géants, située en pleine Guerre froide.

Avant la retraite est également nommé à quatre reprises, tandis que Le Roi

Lion est en course pour le spectacle musical et création visuelle. Quant à la légendaire Ariane Mnouchkine, elle est parmi les nommés pour le Molière

du metteur en scène dans le théâtre public, pour sa pièce L'Ile d'Or.

LA LISTE COMPLETE DES NOMINATIONS



Molière du Théâtre Public :

. Féminines de Pauline Bureau, mise en scène de Pauline Bureau, compagnie La Part des Anges

. Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, Compagnie Le Fils du Grand Réseau

. L’Île d’or du Théâtre du Soleil, mise en scène d’Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil

. Le Voyage de Gulliver d’après Jonathan Swift, mise en scène de Christian Hecq et Valérie Lesort, Théâtre des Bouffes du Nord et la Compagnie Point Fixe

Molière de la Comédie :

. Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène de José Paul, Théâtre Fontaine

. Chers parents d’Armelle Patron et Emmanuel Patron, mise en scène d’Anne Dupagne et Armelle Patro, Théâtre de Paris – Salle Réjane

. L’Embarras du choix de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, mise en scène de Sébastien Azzopardi, Théâtre Michel et Théâtre de la Gaîté Montparnasse

. Fallait pas le dire ! de Salomé Lelouch, mise en scène Ludivine de Chastenet et Salomé Lelouch, Théâtre de la Renaissance

Molière de la Création visuelle et sonore :

. Les Gros patinent bien – cabaret de carton

. Les Producteurs

. Le Roi Lion

. Le Voyage de Gulliver

Molière du Spectacle musical :

. Mais quelle Comédie ! de Serge Bagdassarian et Marina Hands, mise en scène de Serge Bagdassarian et Marina Hands, Comédie-Française – Salle Richelieu

. MARS – 2037, de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois, mise en scène de Pierre Guillois, Compagnie Le Fils du Grand Réseau

. Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène de Alexis Michalik, Théâtre de Paris

. Le Roi Lion de Roger Allers et Irene Mecchi, d’après Irene Mecchi, Jonathan Roberts et Linda Woolverton, mise en scène de Véronique Bandelier, Anthony Lyn et Julie Taymo, Théâtre Mogador

Molière de l’Humour :

. Alex Vizorek dans Ad Vitam d’Alex Vizorek, mise en scène Stéphanie Bataille

. Camille Chamoux dans Le Temps de vivre de Camille Chamoux et Camille Cottin, mise en scène Vincent Dedienne

. Gaspard Proust dans Nouveau spectacle de Gaspard Proust

. Vincent Dedienne dans Un soir de gala de Juliette Chaigneau, Vincent Dedienne, Anaïs Harté et Mélanie Lemoine, mise en scène Juliette Chaigneau et Vincent Dedienne

Molière du Jeune public :

. Blanche Neige – & les sept nains, d’après les frères Grimm, mise en scène d’Olivier Solivérès, Théâtre de la Gaîté Montparnasse

. Hansel et Gretel, d’après les frères Grimm, mise en scène de Rose Martine, Studio-Théâtre de la Comédie-Française

. J’ai trop d’amis de David Lescot, mise en scène de David Lescot, Théâtre de la Ville – Paris et Compagnie du Kaïros

. Les Mystérieuses cités d’or d’Igor de Chaillé et Ely Grimaldi, mise en scène de Nicolas Nebot, Théâtre des Variétés

Molière du Seul/e en scène :

. Le Champ des possibles – Elise, chapitre 3 avec Élise Noiraud, d’Élise Noiraud, mise en scène d’Élise Noiraud, Compagnie 28

. Lettres de mon moulin avec Philippe Caubère, d’Alphonse Daudet, mise en scène de Philippe Caubère, La Comédie Nouvelle

. La Métamorphose des cigognes avec Marc Arnaud, de Marc Arnaud, Mise en scène Benjamin Guillard, La Scala et Théâtre Comédie Odéon

. La Promesse de l’aube avec Franck Desmedt, de Romain Gary, mise en scène Stéphane Laporte et Dominique Scheer, Théâtre Le Lucernaire

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public :

. Jacques Gamblin dans Harvey de Mary Chase, mise en scène de Laurent Pelly

. Pierre Guillois dans Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Olivier Martin-Salvan dans Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Jacques Weber dans Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Georges Lavaudant

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public :

. Emeline Bayart dans On purge bébé de Georges Feydeau, mise en scène de Emeline Bayart

. Julie Depardieu dans Snow Thérapie, d’après Ruben Östlund, mise en scène de Salomé Lelouch

. Clotilde Hesme dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla, d’après Emmanuèle Bernheim, mise en scène de Fabien Gorgeart

. Isabelle Huppert dans La Cerisaie, d’Anton Tchekho, mise en scène de Tiago Rodrigues

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé :

. Maxime d’Aboville dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène de José Paul

. Pierre Arditi dans Fallait pas le dire ! de Salomé Lelouch, mise en scène de Ludivine de Chastenet et Salomé Lelouch

. Boujenah dans L’Avare de Molière, mise en scène de Daniel Benoin

. André Marcon dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène Alain Françon

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé :

. Catherine Hiegel dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène d’Alain Françon

. Vanessa Paradis dans Maman de Samuel Benchetrit, mise en scène Samuel Benchetrit

. Cristiana Reali dans Simone Veil – Les combats d’une effrontée, d’après Simone Veil, mise en scène de Pauline Susini

. Barbara Schulz dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public :

. Pauline Bureau pour Féminines de Pauline Bureau.

. Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan pour Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Christian Hecq et Valérie Lesort pour Le Voyage de Gulliver d’après Jonathan Swift

. Ariane Mnouchkine pour L’Île d’or du Théâtre du Soleil

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre privé :

. Éric Bouvron pour Lawrence d’Arabie d’Éric Bouvron et Benjamin Penamaria

. Léna Bréban pour Comme il vous plaira de William Shakespeare

. José Paul pour Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

Molière de la Révélation féminine :

. Suzanne de Baecque dans La Seconde surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène d’Alain Françon

. Laetitia Casta dans Clara Haskil, prélude et fugue de Serge Kribus, mise en scène Safy Nebbou

. Caroline Rochefort dans Changer l’eau des fleurs de Mikaël Chirinian et Caroline Rochefort d’après Valérie Perrin, mise en scène Delphine Brouard, Mikaël Chirinian et Salomé Lelouch

. Salomé Villiers dans Le Montespan de Jean Teulé, mise en scène Etienne Launay

Molière de la Révélation masculine :

. Anthony Audoux dans Héritiers de Nasser Djemaï, mise en scène Nasser Djemaï

. Benoît Cauden dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

. Kamel Isker dans Là-bas, de l’autre côté de l’eau de Pierre-Olivier Scotto, mise en scène de Xavier Lemaire

. Maxime Taffanel dans Cent mètres papillon de Maxime Taffanel, mise en scène de Nelly Pulicani

Molière du Comédien dans un second rôle :

. Thomas Blanchard dans La Seconde surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène d’Alain Françon.

. Jean-Paul Bordes dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène de Léna Bréban

. Andy Cocq dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

. Nicolas Lumbreras dans La Course des géants de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey

. Marthouret dans Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Georges Lavaudant

. Pascal Sangla dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla, d’après Emmanuèle Bernheim, mise en scène de Fabien Gorgeart

Molière de la Comédienne dans un second rôle :

Dominique Blanc dans Le Tartuffe ou l’Hyprocrite de Molière, mise en scène Ivo van Hove

. Emmanuelle Bougerol dans Le Voyage de Gulliver d’après Jonathan Swift, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

. Ludivine de Chastenet dans Snow Thérapie d’après Ruben Östlund, mise en scène Salomé Lelouch

. Marie Lanchas dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

. Noémie Lvovsky dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène Alain Françon

. Ariane Mourier dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière de l’Auteur/trice francophone vivant/e :

. Pauline Bureau pour Féminines

. Jean-Philippe Daguerre pour Le Petit coiffeur

. Jean-Claude Grumberg pour La plus précieuse des marchandises

. Christophe Honoré pour Le Ciel de Nante

. Salomé Lelouch pour Fallait pas le dire !

. Mélody Mourey pour La Course des géants

Molière de la Comédie :

. Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène de José Paul, Théâtre Fontaine

. Chers parents d’Armelle Patron et Emmanuel Patron, mise en scène d’Anne Dupagne et Armelle Patro, Théâtre de Paris – Salle Réjane

. L’Embarras du choix de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, mise en scène de Sébastien Azzopardi, Théâtre Michel et Théâtre de la Gaîté Montparnasse

. Fallait pas le dire ! de Salomé Lelouch, mise en scène Ludivine de Chastenet et Salomé Lelouch, Théâtre de la Renaissance

Molière de la Création visuelle et sonore :

. Les Gros patinent bien – cabaret de carton

. Les Producteurs

. Le Roi Lion

. Le Voyage de Gulliver

Molière du Spectacle musical :

. Mais quelle Comédie ! de Serge Bagdassarian et Marina Hands, mise en scène de Serge Bagdassarian et Marina Hands, Comédie-Française – Salle Richelieu

. MARS – 2037, de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois, mise en scène de Pierre Guillois, Compagnie Le Fils du Grand Réseau

. Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène de Alexis Michalik, Théâtre de Paris

. Le Roi Lion de Roger Allers et Irene Mecchi, d’après Irene Mecchi, Jonathan Roberts et Linda Woolverton, mise en scène de Véronique Bandelier, Anthony Lyn et Julie Taymo, Théâtre Mogador

Molière de l’Humour :

. Alex Vizorek dans Ad Vitam d’Alex Vizorek, mise en scène Stéphanie Bataille

. Camille Chamoux dans Le Temps de vivre de Camille Chamoux et Camille Cottin, mise en scène Vincent Dedienne

. Gaspard Proust dans Nouveau spectacle de Gaspard Proust

. Vincent Dedienne dans Un soir de gala de Juliette Chaigneau, Vincent Dedienne, Anaïs Harté et Mélanie Lemoine, mise en scène Juliette Chaigneau et Vincent Dedienne

Molière du Jeune public :

. Blanche Neige – & les sept nains, d’après les frères Grimm, mise en scène d’Olivier Solivérès, Théâtre de la Gaîté Montparnasse

. Hansel et Gretel, d’après les frères Grimm, mise en scène de Rose Martine, Studio-Théâtre de la Comédie-Française

. J’ai trop d’amis de David Lescot, mise en scène de David Lescot, Théâtre de la Ville – Paris et Compagnie du Kaïros

. Les Mystérieuses cités d’or d’ Igor de Chaillé et Ely Grimaldi, mise en scène de Nicolas Nebot, Théâtre des Variétés

Molière du Seul/e en scène :

. Le Champ des possibles – Elise, chapitre 3 avec Élise Noiraud, d’Élise Noiraud, mise en scène d’Élise Noiraud, Compagnie 28

. Lettres de mon moulin avec Philippe Caubère, d’Alphonse Daudet, mise en scène de Philippe Caubère, La Comédie Nouvelle

. La Métamorphose des cigognes avec Marc Arnaud, de Marc Arnaud, Mise en scène Benjamin Guillard, La Scala et Théâtre Comédie Odéon

. La Promesse de l’aube avec Franck Desmedt, de Romain Gary, mise en scène Stéphane Laporte et Dominique Scheer, Théâtre Le Lucernaire

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public :

. Jacques Gamblin dans Harvey de Mary Chase, mise en scène de Laurent Pelly

. Pierre Guillois dans Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Olivier Martin-Salvan dans Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Jacques Weber dans Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Georges Lavaudant

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public :

. Emeline Bayart dans On purge bébé de Georges Feydeau, mise en scène de Emeline Bayart

. Julie Depardieu dans Snow Thérapie, d’après Ruben Östlund, mise en scène de Salomé Lelouch

. Clotilde Hesme dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla, d’après Emmanuèle Bernheim, mise en scène de Fabien Gorgeart

. Isabelle Huppert dans La Cerisaie, d’Anton Tchekho, mise en scène de Tiago Rodrigues

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé :

. Maxime d’Aboville dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène de José Paul

. Pierre Arditi dans Fallait pas le dire ! de Salomé Lelouch, mise en scène de Ludivine de Chastenet et Salomé Lelouch

. Michel Boujenah dans L’Avare de Molière, mise en scène de Daniel Benoin

. André Marcon dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène Alain Françon

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé :

. Catherine Hiegel dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène d’Alain Françon

. Vanessa Paradis dans Maman de Samuel Benchetrit, mise en scène Samuel Benchetrit

. Cristiana Reali dans Simone Veil – Les combats d’une effrontée, d’après Simone Veil, mise en scène de Pauline Susini

. Barbara Schulz dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public :

. Pauline Bureau pour Féminines de Pauline Bureau.

. Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan pour Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

. Christian Hecq et Valérie Lesort pour Le Voyage de Gulliver d’après Jonathan Swift

. Ariane Mnouchkine pour L’Île d’or du Théâtre du Soleil

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre privé :

. Éric Bouvron pour Lawrence d’Arabie d’Éric Bouvron et Benjamin Penamaria

. Léna Bréban pour Comme il vous plaira de William Shakespeare

. José Paul pour Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

Molière de la Révélation féminine :

. Suzanne de Baecque dans La Seconde surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène d’Alain Françon

. Laetitia Casta dans Clara Haskil, prélude et fugue de Serge Kribus, mise en scène Safy Nebbou

. Caroline Rochefort dans Changer l’eau des fleurs de Mikaël Chirinian et Caroline Rochefort d’après Valérie Perrin, mise en scène Delphine Brouard, Mikaël Chirinian et Salomé Lelouch

. Salomé Villiers dans Le Montespan de Jean Teulé, mise en scène Etienne Launay

Molière de la Révélation masculine :

. Anthony Audoux dans Héritiers de Nasser Djemaï, mise en scène Nasser Djemaï

. Benoît Cauden dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

. Kamel Isker dans Là-bas, de l’autre côté de l’eau de Pierre-Olivier Scotto, mise en scène de Xavier Lemaire

. Maxime Taffanel dans Cent mètres papillon de Maxime Taffanel, mise en scène de Nelly Pulicani

Molière du Comédien dans un second rôle :

. Thomas Blanchard dans La Seconde surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène d’Alain Françon.

. Jean-Paul Bordes dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène de Léna Bréban

Andy Cocq dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

. Nicolas Lumbreras dans La Course des géants de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey

. François Marthouret dans Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Georges Lavaudant

. Pascal Sangla dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla, d’après Emmanuèle Bernheim, mise en scène de Fabien Gorgeart

Molière de la Comédienne dans un second rôle :

. Dominique Blanc dans Le Tartuffe ou l’Hyprocrite de Molière, mise en scène Ivo van Hove

. Emmanuelle Bougerol dans Le Voyage de Gulliver d’après Jonathan Swift, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

. Ludivine de Chastenet dans Snow Thérapie d’après Ruben Östlund, mise en scène Salomé Lelouch

. Marie Lanchas dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

. Noémie Lvovsky dans Avant la retraite de Thomas Bernhard, mise en scène Alain Françon

. Ariane Mourier dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière de l’Auteur/trice francophone vivant/e :

. Pauline Bureau pour Féminines

. Jean-Philippe Daguerre pour Le Petit coiffeur

. Jean-Claude Grumberg pour La plus précieuse des marchandises

. Christophe Honoré pour Le Ciel de Nante

. Salomé Lelouch pour Fallait pas le dire !

. Mélody Mourey pour La Course des géants