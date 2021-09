"Maman" au Théâtre Edouard VII : Vanessa Paradis dans un beau rôle de femme blessée et généreuse

C’est une des affiches intrigantes de cette rentrée théâtrale : Vanessa Paradis, entourée d’Eric Elmosnino et Félix Moati dans une pièce de l'écrivain, réalisateur et dramaturge Samuel Benchetrit, son mari à la ville. Pour ses débuts sur les planches, Vanessa Paradis s’est mis la barre très haut et s’en sort avec honneur.



Le rideau s’ouvre sur Jeanne, elle vient de fermer sa boutique de vêtements pour femmes enceintes et attend un taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Nous sommes la veille de Noël, et dans cette rue un peu glauque éclairée par l’enseigne "Maman", un jeune homme (Félix Moati) la prenant pour une prostituée, l’accoste.

Vanessa Paradis pour la première fois sur les planches dans "Maman" (Claude Gassian)

D’abord surprise, elle va s’attacher à ce jeune instable, en colère contre la vie, qui fera aussi remonter en elle tout un passé douloureux au point de bouleverser le couple qu’elle forme avec Bernard (Eric Elmosnino). Ainsi, ce que l’on pourrait croire au départ une comédie légère se teinte peu à peu de nuages sombres et d’une vraie épaisseur.

Un rôle à multiples facettes pour Vanessa Paradis

Cette épaisseur, c’est d’abord le personnage de Vanessa Paradis qui en est l’élément, et la comédienne se tire plutôt bien de ce rôle ambitieux qui exige de montrer des facettes différentes, même si on peut supposer que la comédienne, au fil des représentations, approfondira encore le personnage.



Elle trouve aussi en Eric Elmosnino un partenaire de choix, très juste dans le rôle du mari en manque de tendresse. En revanche Félix Moati, dont on salue également les débuts au théâtre, doit encore un peu canaliser son personnage de chien fou.

"Maman" de Samuel Benchetrit au Théâtre Edouard VII (Claude Gassian) La pièce de Samuel Benchetrit qui aurait pu sombrer dans le mélodrame, nous touche. L'auteur signe aussi la mise en scène qui, si elle manque encore un peu de rythme, sait mettre en valeur la grâce de la comédienne et la poésie du texte.



"Maman" de Samuel Benchetrit

Avec Vanessa Paradis, Eric Elmosnino, Gabor Rassov, Félix Moati

Théâtre Edouard VII

10 Pl. Édouard VII, 75009 Paris

01 47 42 59 92

A partir du 14 septembre 2021

Du mardi au samedi à 21h

Samedi à 16h30 - Dimanche à 16h