Salto : un mois après son lancement, que regarder sur la plateforme de vidéo à la demande 100% française ?

Lancé le 20 octobre, le service de VOD made in France réunissant France Télévisions, TF1 et M6 espère révolutionner le PAF. Sélection non exhaustive de certaines pépites désormais accessibles sur la plateforme.

Le catalogue de la plateforme s'est largement étoffé depuis son lancement le 20 octobre. Salto permet aux utilisateurs de lister les programmes qu'ils souhaitent voir et propose plus de 10 000 heures de contenu et des sélections thématiques pour tous les goûts : films et séries français et internationaux, téléréalité... Mais également de nombreuses chaînes TV en direct, dont certaines ne sont habituellement accessibles que sur abonnement (Paris Première, Téva, TV Breizh...). Liste non exhaustive - et forcément subjective - des contenus que vous auriez tort de manquer.

Les internautes pourront (re)découvrir le meilleur d'Almodovar, d'Alain Delon ou encore de Jean-Paul Belmondo. (SALTO)

Pour rire

Quoi de mieux pour alléger un quotidien reconfiné que de retrouver Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ? Salto propose plusieurs films du trio des Inconnus, comme l'hilarant Les Trois Frères. et les - moins connus - Le Pari et Les Rois-Mages. D'autres comédies françaises plus récentes s'ajoutent au catalogue, comme Tout ce qui brille et Nous York avec Géraldine Nakache et Leïla Bekhti, ou Case Départ et Le Crocodile du Botswanga avec Fabrice Eboué et Thomas Ngijol. Sans compter des séries : les fans de Malcolm se réjouiront d'y retrouver l'intégrale des 7 saisons.

On vous conseille : l'excellent film québécois Starbuck, aussi drôle que tendre, qui raconte les galères de David Wozniak, éternel ado de 42 ans et géniteur de quelques centaines d'enfants nés par PMA qui cherchent à le retrouver.

Pour frissonner

Il a précédé Le Talentueux Mr Ripley (avec Matt Damon et Jude Law dans les rôles principaux) : Plein Soleil de René Clément (1960) est à redécouvrir sur la plateforme grâce à la collection Alain Delon. Les amoureux des séries pourront quant à eux frissonner grâce à la primée The Handmaid's Tale, l'intrigante Fargo ou Un homme ordinaire, inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès. Sans compter une production exclusive adaptée du roman du même nom d'Agatha Christie : Ils étaient dix.

On vous conseille : l'incontournable Carrie au bal du diable de Brian de Palma. Le propos de ce film d'horreur adapté du premier roman de Stephen King n'a pas vieilli depuis 1976. L'occasion de retrouver en sus les jeunes John Travolta et Sissy Spacek.

Pour rêver

De la série Looking for Alaska adaptée du best-seller de John Green (Nos étoiles contraires) à Dirty Dancing, les amateurs de romances devraient être servis. Dans la collection Catherine Deneuve, Salto permet de se replonger dans l'univers ultra-coloré de Jacques Demy avec les deux films cultes Les demoiselles de Rochefort et Les parapluies de Cherbourg. On notera également la présence de la nouvelle série Francetv Slash : Derby Girl, un teen drama décalé qui s'infiltre dans le monde du roller-derby à l'image de Bliss de Drew Barrymore (2009).

On vous conseille : New York Melody. Cette comédie dramatique de 2014 se plonge dans le New York des musiciens, entre passion et désillusions. Le tout servi par une belle brochette d'acteurs (Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, Hailee Steinfeld...).

Pour apprendre

Avis aux nostalgiques des récits de Pierre Bellemare ! Vous pourrez retrouver sur la plateforme l'intégrale des Enquêtes Impossibles. Salto a également mis en ligne des documentaires pour tous les goûts. Patrimoine culinaire avec A pleines dents ! qui suit le monstre sacré du cinéma Gérard Depardieu et le chef Laurent Audiot sur les routes de France. Nature, voyages, culture avec des portraits de ceux qui ont marqué la musique et le cinéma. Politique - avec Les coulisses d'une victoire qui retrace l'ascension d'Emmanuel Macron en 2017, société, sciences...

On vous conseille : la série documentaire Apocalypse de France Télévisions. Divisée en plusieurs volets (la Première Guerre Mondiale racontée par Mathieu Kassovitz, Staline, la Guerre des mondes...), elle revient sur l'Histoire à travers des images en couleur et une narration forte.

Pour les enfants

En plus des émissions pour toute la famille (Koh-Lanta, Le Meilleur Pâtissier, La France a un incroyable talent...), les enfants pourront retrouver leurs héros préférés dans des dessins-animés variés : Titeuf, Totally Spies, Tom & Jerry, Oggy et les Cafards, Pokémon... Le service de streaming a consacré une catégorie spéciale aux programmes pour les familles. Comme sur Netflix, il est également possible de dédier un profil réservé à vos enfants à la connexion, pour protéger les bambins des contenus inadaptés.

On vous conseille : le film d'animation Astérix et Cléopâtre (1968), un classique d'Albert Uderzo et René Goscinny, qui n'a pas pris une ride et a inspiré le film culte d'Alain Chabat. Il marque également la première apparition du célèbre Idéfix sur grand écran.

Catalogue complet à découvrir sur salto.fr. Offres à partir de 6,99 euros/ mois, 1 mois d'essai gratuit.