"Dark Waters" : Todd Haynes dénonce un scandale sanitaire mondial dans un thriller

Le réalisateur américain Todd Haynes s’attaque au lourd dossier DuPont de Nemours/Téflon, qui accapare la justice américaine depuis des lustres.

Surfant sur des sujets au carrefour du réel et du romanesque (Velvet Goldmine, I'm Not There, Safe), mais réalisant aussi de pures fictions (Carol, Le Musée des merveilles), Todd Haynes met sur la table le dossier DuPont de Nemours : un scandale environnemental et sanitaire lié à la fabrication et à la commercialisation du Téflon depuis 1949. C’est tout l’objet de Dark Waters qui sort mercredi 26 février.

David contre Goliath

Dans les années 2000, Robert Bilott est avocat d’affaires dans un cabinet dont le principal client est le géant américain de la chimie DuPont. Il est sollicité par un éleveur chez qui il passait ses vacances enfant, et constate que le lieu est pollué par une décharge industrielle qui décime son bétail et contamine les habitants. Il découvre que l’eau est infectée par le Téflon, un agent chimique cancérigène produit par DuPont, enterré dans des futs à proximité d’un ruisseau, source d’eau potable de la région. Bilott convainc son cabinet de faire éclater la vérité, au risque de perdre son emploi, sa famille et sa propre vie.

Longtemps passé sous silence, le scandale sanitaire lié à l’industrialisation et à la commercialisation du Téflon, notamment dans la fabrication du revêtement des poêles à frire depuis 1949, n’a réellement éclaté au grand jour qu’en 2016 dans un article du New York Times Magazine. C’est à sa lecture que l’acteur Mark Ruffalo décide de suggérer à Todd Haynes d’adapter l’histoire de Robert Bilott au cinéma. Un combat à la David contre Goliath, mené par un avocat pugnace, entre les habitants d’une bourgade rurale de l’Ohio et le géant de l’industrie chimique DuPont de Nemours.

Cynisme mercantile

Dark Waters s’inscrit dans la continuité du cinéma politique américain des années 1970, dont on constate la résurgence depuis quelques années, comme dans Révélations sur les cigarettiers ou Spotlight sur la pédophilie au sein de l’Eglise catholique américaine. Klute, A cause d’un assassinat, Les Hommes du président, Le Mystère Silkwood, ont établi des fondamentaux qui se retrouvent dans des films militants qui ont fait école et leurs preuves au box-office.

Todd Haynes parvient à rendre captivante l’affaire DuPont grâce à un exposé précis et documenté, en exploitant toute ses ressources dramatiques. Elles émanent de l'enquête de l’avocat Robert Bilott, qu’interprète avec la plus grande conviction Mark Ruffalo, également coproducteur du film. Ses confrontations avec sa hiérarchie, sa famille, les dirigeants de DuPont mais aussi ses visites aux habitants contaminés, l’épreuve des monceaux de documents fournis par l’entreprise pour le décourager, ses appels à des experts, le procès, le dépistage par analyses des contaminés… sont autant de relances d’un récit captivant.

Ancré dans une actualité environnementale et écologique très présente, Dark Waters ouvre son propos sur une dimension planétaire de la contamination par le Téflon. Connaissant la malignité de son produit, dont les molécules sont indissolubles dans le corps, DuPont n’en a pas pour autant abandonné sa commercialisation pendant des décennies à travers le monde, jusqu'à son abandon en 2015 . Mais l’affaire judiciaire court toujours. DuPont multiplie les recours pour repousser ad vitam aeternam les indemnités auxquelles le géant de la chimie a été condamné en 2005 et 2008. Un cynisme et un mercantilisme industriel qui font que nous avons tous du Téflon en nous. Edifiant.

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : Todd haynes

Acteurs : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, Bill Pullman, William Jackson Harper

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h07

Sortie : 26 février 2020

Distributeur : Le Pacte



Synopsis : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...