"Home for Christmas" sur Netflix : trois raisons de rattraper cette série de Noël pleine de fraîcheur avant la saison 2

Cette pépite norvégienne, créée par Per-Olav Sørensen ("Quicksand") et dévoilée l'année dernière sur la plateforme de streaming, aura bien une saison 2... dès le 18 décembre. Il vous reste deux semaines pour la rattraper : on vous donne trois raisons de vous y mettre dès maintenant.

C'est devenu une tradition : les téléfilms de Noël débarquent à la télévision dès l'arrivée du froid, comme un calendrier de l'Avent rarement qualitatif, mais totalement addictif. Avec Home for Christmas, Netflix dépoussière le genre : la série norvégienne, qui dévoilera une deuxième saison dès le 18 décembre, suit les mésaventures de Johanne (Ida Elise Broch), infirmière de trente ans, qui tente de trouver l'amour sous la pression de sa famille. Trois raisons de rattraper la série, si vous n'aviez pas cédé à la tentation l'année dernière.

Une protagoniste attachante

Le pitch pourrait sembler un peu paresseux, car la thématique est vue et revue, notamment tout récemment dans la production Netflix Holidate, où une jeune femme dégote un "rencard de fêtes" pour remédier à son célibat et échapper aux remarques de ses parents. Et pourtant, la série à l'eau de rose Home for Christmas séduit. Probablement grâce à la finesse de son écriture et à sa protagoniste, Johanne, à laquelle on s'attache rapidement.

Ida Elise Broch interprète avec beaucoup de justesse cette infirmière, célibataire endurcie, qui consacre tout son temps à prendre soin de ses patients - auxquels la série accorde par ailleurs une place importante. Bref une "fille d'à côté" à la Bridget Jones, à laquelle on peut aisément s'identifier.

Johanne (Ida Elise Broch) et son atypique meilleure amie Jørgunn (Gabrielle Leithaug). (NETFLIX)

Aux antipodes des comédies romantiques hollywoodiennes

La trentenaire, placée entre deux enfants à la table des fêtes parce-qu'elle n'a toujours pas la bague au doigt, décide, par provocation, d'annoncer à sa famille qu'elle a trouvé l'amour. C'est le début d'une quête de l'âme soeur initiée par sa meilleure amie Jørgunn (Gabrielle Leithaug).

Une quête sans temps morts, pleine de déconvenues mais non dénuée de poésie. Au fil de ses rendez-vous ratés, Johanne explore toutes les possibilités qui s'offrent à elle : du sugar daddy (Bjørn Skagestad) qui s'avère être un ami proche de ses parents, à Jonas (Felix Sandman), un garçon dix ans trop jeune et pourtant plein de surprises.

Johanne (Ida Elise Broch) est une trentenaire dynamique à laquelle il est facile de s'identifier. (NETFLIX)

Jusqu'à ce qu'elle comprenne - sur le chemin - que son bonheur ne dépend pas forcément d'un homme. Et qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer avant d'ouvrir son coeur à quelqu'un d'autre. C'est en cela que cette série romantique diffère de ses concurrentes hollywoodiennes : elle délivre un message plus contemporain, rappelant à chacun "qu'être seul n'est pas la même chose que se sentir seul".

Dépaysement garanti

Si vous attendez les premiers flocons avec impatience, que vous avez déjà décoré le sapin et que vous venez de croquer dans vos chocolats de l'Avent, les paysages scandinaves entre Oslo et Røros - dignes du village du Père-Noël - mis en lumière par Home for Christmas, devraient vous séduire.

Illuminations féeriques, chalets en bois, luge, pulls jacquard et dinde aux marrons sont au programme de cette jolie production hivernale, qui nous rappelle que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Une saison 1 rafraîchissante, à savourer en attendant de savoir si Johanne trouve enfin, le 18 décembre, l'élu de son coeur.

L'affiche de la série "Home for Christmas". (NETFLIX)

Home for Christmas, 6 épisodes de 30 minutes déjà sur Netflix, saison 2 disponible dès le 18 décembre.