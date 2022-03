Earth Hour : "Le meilleur moyen de limiter sa consommation, c'est de limiter Netflix", explique un responsable du WWF

L'Earth Hour est "avant tout une initiative symbolique", déclare samedi 26 mars sur franceinfo le chargé de programme du WWF France Arnaud Gauffier. Chaque année, cette journée internationale invite à éteindre les lumières pendant une heure, de 20h30 à 21h30 (samedi soir en France) pour "nous faire prendre conscience de l'impact qu'on a sur le climat". Arnaud Gauffier explique par ailleurs que "le meilleur moyen de limiter sa consommation électrique" aujourd'hui est de "ne pas trop regarder de vidéos en streaming".

franceinfo : Cette initiative a-t-elle un impact réel ?

Arnaud Gauffier : C'est une initiative avant tout symbolique puisqu'en France, par exemple, l'éclairage public ou privé ne représente qu'à peine 10% de la consommation d'électricité. Ce n'est donc clairement pas en éteignant la lumière une heure qu'on va avoir un impact fort sur le climat. C'est surtout un moyen de sensibiliser. L'idée est vraiment de nous faire prendre conscience de l'impact qu'on a sur le climat et aussi de ne pas oublier des enjeux comme la biodiversité.

Justement, quels impacts peut avoir la pollution lumineuse sur les animaux ?

La pollution lumineuse est un vrai enjeu dans les pays développés. Elle perturbe complètement les animaux, notamment les chauves-souris ou les chouettes, et leurs cycles de vie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de municipalités qui éteignent les éclairages à partir d'une certaine heure. On doit préserver des zones de noir en France, rien que pour retrouver les étoiles. Dans une bonne partie de l'Europe occidentale aujourd'hui, l'être humain ne les voit plus la nuit.

Est-ce plus compliqué à faire dans les capitales ?

Il y a évidemment des questions de sécurité publique. Mais ce soir, pour Earth Hour, il y a quand même des grandes villes qui vont jouer le jeu comme la ville de Lyon qui va éteindre plus de 300 monuments et bâtiments publics. À Paris, il y aura comme chaque année la Tour Eiffel, mais également le Louvre et le château de Chantilly plus au nord. Certains restaurateurs vont aussi jouer le jeu en proposant à leurs clients d'éteindre les lumières et de dîner une heure aux chandelles.

Y a-t-il un autre geste facile pour avoir un impact positif sur le climat ?

Le meilleur moyen de limiter sa consommation électrique, c'est de limiter sa consommation de données et donc de ne pas trop regarder de vidéos en streaming. Netflix, Amazon ou Disney+ en 4K, ce n'est vraiment pas l'idéal pour limiter les consommations de gaz à effet de serre. Pour limiter son impact, on peut aussi limiter la définition des vidéos.