"Disparu à jamais", "Mr Corman", "Brooklyn Nine-Nine" : on regarde quoi comme séries en août ?

De l'énigme, des sujets de société, de la musique et des gags. Les sorties séries ne prennent pas de vacances, avec un mois d’août chargé en nouveautés. Entre deux baignades et séances de bronzette, vous pourrez donc vous plonger dans une série à suspense française, vous poser des questions existentielles avec Joseph Gordon Levitt, découvrir les anecdotes de Paul McCartney ou dire au revoir aux flics de Brooklyn Nine-Nine.

"Disparu à jamais" : une série française riche en suspense

Du mystère, des secrets qui refont surface… Disparu à jamais, la nouvelle série française de Netflix promet une ambiance sombre et de l’intrigue. Elle est signée du duo de scénaristes David Elkaïm et Vincent Poymiro, qui ont récemment montré leur talent à l’écriture de la série En thérapie (Arte). Pour Netflix, ils portent à l’écran le roman de l’écrivain américain Harlan Coben. Son personnage, Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), a déjà perdu deux êtres chers. Dix ans après ce drame, sa compagne Judith (Nailia Harzoune) disparaît après les funérailles de sa mère. Pour la retrouver, il va devoir déterrer des secrets dont il ne soupçonnait pas l’existence.

Disparu à jamais, le 13 août sur Netflix

"L’amie prodigieuse", saison 2 : un voyage à Naples avec les héroïnes d’Elena Ferrante

Après une magnifique première saison, L’amie prodigieuse revient nous conter la suite des aventures de Lila et Lenù. À 16 ans, les deux amies (mais aussi rivales) entrent dans la vie d’adulte. Lila vient de se marier et essaie de jouer son rôle d'épouse. De son côté, Léna poursuit ses études. Avec le décor de l’Italie des années 1960, cette deuxième saison aborde des sujets de société comme l’émancipation, la sexualité, les violences conjugales ou encore les rapports de classe. Adaptée du deuxième tome de L'amie prodigieuse, Le nouveau nom d’Elena Ferrante, elle est diffusée depuis le 21 juillet sur France 2 après une première en France sur Canal +. Pour les retardataires, tous les épisodes sont disponibles gratuitement jusqu’au 21 août sur francetv.fr.

L'amie prodigieuse, saison 2, depuis le 21 juillet sur France 2 (tous les mercredis) et à la demande jusqu’au 21 août sur France.tv

"Directrice" : Sandra Oh à la conquête de l’université

Sandra Oh, la star des premières saisons de Grey’s Anatomy, raccroche le scalpel pour la fac. Dans la série Directrice (The Chair en anglais), elle interprète la docteure en littérature Ji-Yoon Kim, qui devient la première femme à prendre la tête du département d'anglais de la prestigieuse université américaine de Pembroke. Un job loin d’être de tout repos alors que sa faculté est en plein cataclysme. Ji-Yoon va devoir relever plusieurs défis inédits et s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Du politique donc mais aussi de l’humour dans cette "dramédie" rythmée en six épisodes de trente minutes.

Directrice, le 20 août sur Netflix

"Only Murders in the Building" : des fans de faits divers mènent l’enquête

Vous êtes accros à Faites entrer l’accusé et les enquêtes policières vous passionnent ? C’est aussi le cas de Mabel (Selena Gomez), Charles (l’acteur et humoriste Steve Martin) et Olivier (Martin Short), trois habitants d’un même immeuble new-yorkais : ils ont le point commun d’être obsédés par les affaires criminelles. Un jour, ils se retrouvent eux-mêmes liés à un meurtre dans la vie réelle et décident de résoudre l’énigme... tout en enregistrant un podcast sur leur enquête. Cette série produite par la chaîne américaine Hulu et 20th Century Fox (rattachées à Disney) réunit tous les ingrédients du programme familial, avec de l’action, de l’humour, des personnages loufoques, sans oublier la présence de Selena Gomez au casting. La star renoue ainsi avec les programmes Disney qui l’avaient fait connaître dans les années 2000.

Only Murders in the Building, le 31 août sur Disney +

"Nine Perfect Strangers" : des vacances pas si tranquilles avec Nicole Kidman

Adaptée du best-seller de l’écrivaine australienne Liane Moriarty, la série Nine Perfect Strangers propose une réjouissante collaboration à l’écran : les actrices Nicole Kidman et Melissa McCarthy, qu’on voit pour la première fois ensemble. Dans cette série, neuf personnages vont se retrouver dans un centre de remise en forme pour une retraite de dix jours. Comme vous l’aurez imaginé, leur séjour va très vite prendre une tournure beaucoup moins paisible... La série est menée par l’équipe de production des phénomènes Big Little Lies et Undoing. Ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes ? Nine Perfect Strangers s’annonce à la fois intrigante et angoissante, avec une Nicole Kidman terrifiante en gourou manipulatrice.

Nine Perfect Strangers, le 20 août sur Amazon Prime Video

"McCartney 3, 2, 1" : les confidences d’une légende

Après Genius : Aretha ou Summer of Soul, Disney s’attaque à une autre légende de la musique : Paul McCartney. Pour ce documentaire, le musicien s’est longuement confié au producteur historique Rick Rubin (cocréateur du label Def Jam Record). Les six épisodes de la série reviennent sur son travail avec les Beatles, sa période rock avec les Wings dans les années 1970 et sa carrière solo. La bande-annonce promet de s’attarder sur les inspirations du compositeur, mais aussi de dévoiler des "histoires jamais racontées" et anecdotes en tout genre, au plus grand plaisir des fans des Fab Four.



McCartney 3,2,1, le 25 août sur Disney +

"Mr Corman" : le blues de Jospeh Gordon Levitt

Avec Mr Corman, Joseph Gordon Levitt (Inception, Snowden) signe un projet très personnel : il est à la fois l’unique réalisateur, scénariste et acteur principal. Il interprète Josh Corman, trente ans passés. Artiste dans l’âme, il aurait voulu devenir un musicien célèbre. Le destin en a voulu autrement : instituteur dans une école primaire, il mène une vie rangée dans la vallée de San Fernando aux États-Unis. Alors qu’il se considère comme une "personne chanceuse", il sent gronder en lui un malaise de plus en plus envahissant.

Mr Corman, le 6 août sur Apple TV +

"Brooklyn Nine-Nine" : clap de fin pour les policiers déjantés

Après sept saisons, les intrépides (et hilarants) policiers du commissariat de Brooklyn s’apprêtent à tirer leur révérence. La huitième et dernière saison de la série, composée de dix épisodes, sera diffusée à partir du 12 août aux États-Unis et du 13 août en France. Les téléspectateurs ont pu suivre pendant huit ans les aventures de cette bande de flics et d'amis, tous plus névrosés les uns que les autres. Cette série tordante et légère avait très vite trouvé son public à sa sortie, en 2013 : Brooklyn Nine-Nine avait remporté le Golden Globe de la meilleure série comique pour sa première saison. Ces ultimes épisodes s’annoncent d’ores et déjà plus politiques : alors que les États-Unis ont été marqués par le mouvement Black Lives Matter, à la suite du meurtre de George Floyd par un policier, les scénaristes devraient aborder le sujet dans cette dernière saison. Avec ses personnages attachants, ses gags et ses répliques cultes, Brooklyn Nine-Nine manquera sans aucun doute à de nombreux sériephiles.

Brooklyn Nine-Nine, saison finale, à partir de vendredi 13 août sur Canal + Séries

Mais aussi :

- Mensonges sur Slato : après le succès d’HPI, on retrouve Audrey Fleurot dans une nouvelle série coproduite par TF1. Mensonges est une adaptation de la série britannique Liar. Les épisodes sont disponibles sur Salto depuis le 30 juillet.



- Clickbait, un thriller en six épisodes, le 25 août sur Netflix



- Heels, une série sur l’univers du catch, le 15 août sur Starzplay



- Marvel What if ?, une série d’animation superhéroïque le 11 août sur Disney +



- Et en septembre : pour la rentrée, on attend déjà la sortie de Jeune & Golri, un programme sur l'univers du stand-up avec Agnès Hurstel, Jonathan Lambert, Paul Mirabel et Marie Papillon, le 2 septembre sur OCS Max. Et le lendemain, ce sont les plus braqueurs les plus célèbres d'Espagne qui reviendront dans la cinquième et ultime saison de La Casa de Papel sur Netflix.