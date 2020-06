Pour célébrer l'appel du 18-Juin, Emmanuel Macron se rend à Londres

Emmanuel Macron et sa délégation échapperont à la quatorzaine imposée aux voyageurs entrant au Royaume-Uni. Ils sont attendus jeudi 18 juin à la mi-journée dans la capitale britannique et notamment à Clarence House, la résidence du prince Charles et de son épouse Camilla. Ils se rendront ensemble non loin de là, à Carlton Gardens, l’ancien quartier général des Forces françaises libres (FFL), où une cérémonie aura lieu pour célébrer les 80 ans de l’appel du 18-Juin du général De Gaulle.

Entretien avec Boris Johnson

Puis s’ensuivra, dans l’après-midi, un temps plus politique au 10 Downing Street, où Emmanuel Macron va rencontrer le Premier ministre britannique, Boris Johnson, pour évoquer la pandémie de Covid-19, mais aussi les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni, dans le contexte du Brexit, explique Arnaud Comte, le correspondant de France Télévisions à Londres (Royaume-Uni).

