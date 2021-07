Eurozapping : tensions politiques en Géorgie, inondations en Suisse et retour de la dépouille d'un général de Napoléon

Des remous politiques en Géorgie, la Suisse a les pieds dans l'eau et la Russie restitue la dépouille d'un général de Napoléon, le programme de l'Eurozapping du mardi 13 juillet.

Après la mort du journaliste Lekso Lashkarava, huit jours après avoir été tabassé par des militants d'extrême droite en marge d'une manifestation LGBT, en Géorgie, des centaines de confrères ont suivi son cercueil. L'opposition a essayé d'envahir le Parlement pour exiger la démission du Premier ministre Irakli Garibachvili. Les manifestations se sont multipliées, provoquant de nouvelles échauffourées.

Des centaines d'interventions ont eu lieu dans la région de Zurich (Suisse) à cause d'orages qui ont provoqué d'importants dégâts. De nombreux bâtiments ont dû être évacués à cause de la pluie incessante depuis trois jours. Les niveaux des cours d'eau ne cessent de monter et inquiètent car la météo n'est pas prête de s'améliorer.

Charles Étienne Gudin va retrouver Napoléon

Les restes du général Charles Étienne Gudin, compagnon préféré de Napoléon, ont été découverts à l'Ouest de Moscou (Russie) en 2019 et identifiés par son ADN."Gudin était un ennemi de la Russie en 1812. Que la Russie honore ses ennemis et le rende à la France, c'est le plus gros symbole de réconciliation entre nos deux pays", explique Pierre Malinowski, Président de la Fondation franco-russe des initiatives historiques. Le général Gudin va rejoindre Napoléon aux Invalides le 2 décembre prochain après être arrivé mardi 13 juillet dans l'après-midi au Bourget.