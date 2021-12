Noël : une organisation chamboulée par le Covid-19

T. Franceschet, C. Saiseau, L. Courté, D. Cros, R. Beaune, E. Mechenin, J. Fuster, France 3 Régions

L’incertitude planant sur Noël et les fêtes de fin d’année à cause du Covid-19 force nombre de Français à revoir leurs plans ou agir à la dernière minute. Pour les commerçants aussi, l’organisation est plus complexe.

Les Français sont dans la dernière ligne droite des préparatifs de Noël, jeudi 23 décembre. Pour ces deuxièmes fêtes de suite sous Covid, six millions de Français se sont fait tester en une semaine. Quand certains font la queue en boutique pour acheter des cadeaux, d’autres la font en pharmacie. La flambée des cas a poussé un couple de Toulousains à aller se faire tester. "C’est un bon préalable. Maintenant, il faut que mes filles fassent la même chose. On sait qu’avec les jeunes, en ce moment, le virus circule pas mal", relate un père de famille. C’est en effet dans la tranche 20-40 ans que le virus circule le plus.

"Les clients ont du mal à se projeter"

Pour les cas positifs, Noël se fera à l’isolement. "Être éloigné de ses proches alors qu’on avait envie de les retrouver, moralement, ce n’est pas sympa", déplore un homme. En ce qui concerne les cadeaux, un autre témoin concède avoir procrastiné et explique s’y prendre à la dernière minute. Pour les commerçants aussi, la donne est plus difficile qu’à l’accoutumée. "Le contexte Covid fait que [les clients] ont du mal à se projeter et ils ont l’idée aussi de pouvoir annuler les commandes au dernier moment", détaille Folavril Colas, vendeuse en boulangerie.