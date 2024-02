Victoires de la musique 2024 : Zaho de Sagazan favorite et de nombreux artistes rap et R&B nommés

Nommée dans les catégories révélation féminine, révélation scène, album, chanson originale et création audiovisuelle (clip), Zaho de Sagazan fait la course aux têtes pour les Victoires de la musique de vendredi 9 février.

Elle "est exceptionnelle, son album est dément", a récemment dépeint à l'AFP Vincent Frèrebeau, le nouveau président des Victoires. "Beaucoup risquent de se dire : on va faire comme Zaho, mais elle est hors normes et tout le monde n'a peut-être pas son niveau."

Un mélange de Brel, Barbara et Berlin

"C'est assez ouf, c'est allé vite, mais on a eu le temps de voir toutes les étapes. D'abord des premières parties, où les gens s'en foutaient, et puis de plus en plus de gens qui chantent les chansons", a raconté Zaho de Sagazan à l'AFP.

En un peu plus d'un an et demi, la jeune femme de 24 ans, originaire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) est passée du Point Éphémère, petite salle parisienne, au Zenith de la capitale, programmé mi-mars et déjà complet. Son univers s'est d'abord épanoui en live, cochant les "3 B", soit Brel et Barbara pour des textes à fleur de peau, et Berlin pour une ambiance électro des clubs de cette ville.

Rap et R&B n'ont jamais récolté autant de nominations majeures aux Victoires de la musique, mais pour quel verdict ? La cérémonie passe un test vendredi pour ces genres souvent snobés jusqu'ici.

Gazo dans la catégorie de l'artiste masculin de l'année, Aya Nakamura pour l'artiste féminine, Josman pour l'album, Meryl pour la révélation féminine et la révélation scène, Yamê pour la révélation masculine, Damso et Bigflo & Oli pour le concert, Shay pour la création audiovisuelle (clip) : un vrai tournant.

Cette fois, des influences dancehall et caribéennes de Meryl – dont les streams ont plus que doublé depuis sa nomination – à la drill, ce style sombre, de Gazo – presque 9 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify –, les différents courants du rap sont mis à l'honneur.

La cérémonie est accusée depuis des années de mépris envers la musique préférée des jeunes audiences et d'un manque de représentativité. Artiste grand public, Orelsan – 12 fois lauréat dans l'histoire – n'est que l'arbre qui cache la forêt.

"Un palmarès qui était excluant pour certains styles" Vincent Frèrebeau, président des Victoires

Comment expliquer le sursaut des nominations en 2024 ? Vincent Frèrebeau, président des Victoires, explique à l'AFP avoir pris conscience de "choses qui n'allaient pas". "Même s'il ne faut pas balayer tout le passé", Vincent Frèrebeau reconnaît que la cérémonie a pâti "d'un palmarès qui était excluant pour certains styles".

Reste à connaître le verdict vendredi soir : Gazo ou Etienne Daho ? Aya Nakamura ou Véronique Sanson ? Josman ou Zaho de Sagazan ?

La 39e édition se déroulera en direct à partir de 21h10 sur France 2 et France Inter, avec Léa Salamé et Cyril Féraud à la présentation, Zazie pour présidente d'honneur, tandis que Bernard Lavilliers recevra une Victoire d'honneur.