Musique : "Je n'étais pas plus heureuse autre part qu’à mon piano", confie la chanteuse et compositrice Zaho de Sagazan

Révélation et espoir de la chanson française, Zaho de Sagazan est l’invitée du 12/13 info. Elle revient sur ses débuts et son parcours alors qu’elle est nommée cinq fois aux Victoires de la musique.

Nommée cinq fois aux Victoires de la musique, Zaho de Sagazan est l’invitée du 12/13 info, lundi 29 janvier. Elle était encore inconnue du grand public à la sortie de son premier album La symphonie des éclairs. Au sujet de son entrée dans la musique, la chanteuse explique qu’au départ, elle dansait beaucoup. Lorsqu’elle a décidé d’arrêter, elle rencontre l’ennui. Elle se met alors au chant et au clavier. Dès le début, elle se rend compte : "Je ne suis pas plus heureuse autre part qu’à mon piano. (…) À ce moment-là, je suis surtout obsédée par l’idée d’être à mon piano et devenir meilleure dans ce domaine."

Des concerts à l'Olympia, mais aussi dans les Ehpad

Et ça fonctionne. Dès 2022, Zaho de Sagazan fait la première partie de Juliette Armanet. Elle est désormais nommée cinq fois aux Victoires de la musique 2024. Elle remplit l’Olympia mais continue les concerts dans les Ehpad. "Je passe un aussi bon moment qu’eux. J’adore les personnes âgées. J’ai toujours adoré leur donner le sourire et maintenant, je peux le faire encore plus facilement qu’avant, lorsque j’étais auxiliaire de vie, parce que c’est avec la musique et que la musique c’est fait pour ça", sourit-elle.