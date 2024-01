Victoires de la musique 2024 : Zaho de Sagazan, le phénomène qui séduit l'industrie musicale

Elle est la révélation des Victoires de la musique, avant même leur tenue le 9 février. Avec cinq nominations, Zaho de Sagazan entame la course en tête et attise la curiosité sur son parcours, sur son univers et sa personnalité. Lauréate en 2023 du prix Francis Lemarque de la révélation et du prix Joséphine, la chanteuse de 24 ans a commencé la musique à 13 ans. Baignant dans la variété française, elle tombe sous le charme de Jacques Brel et Barbara. En grandissant, elle se passionne pour la musique électronique des années 1980, du krautrock, un rock progressif, expérimental et psychédélique allemand, à la synthwave. Des sonorités qui emplissent les clubs de Berlin à l'ambiance électro.

Pendant son enfance à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Zaho de Sagazan pratique la danse de manière intensive, jusqu'à sept heures par semaine. Un rythme effréné que l’on retrouve dans ses performances scéniques. Elle commence sa carrière musicale, comme beaucoup de jeunes artistes, en diffusant des vidéos de reprises de chansons sur Instagram à partir de 2015. Zaho de Sagazan y glisse également quelques compositions originales.

Premier album, premier succès

À partir de 2019, Zaho de Sagazan participe à de nombreux festivals comme le Printemps de Bourges, Rock en Seine, le VIP, les Nuits de Fourvière ou les Francofolies de La Rochelle. Elle poursuit ses apparitions sur scène avant la sortie remarquée de son premier album le 31 mars 2023, intitulé La Symphonie des éclairs. L'album est certifié disque d'or en décembre 2023 après avoir atteint le seuil de 50 000 exemplaires vendus.

Dans son unique album aux influences pop, rock et électro, Zaho de Sagazan parle de ses complexes, de ses doutes. Hypersensible, la chanteuse raconte ses émotions dans ses textes. "Qui va là, tristesse ? Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin. Manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir", chante-t-elle en décomposant chaque mot sur son titre Tristesse.

Elle parle aussi des amours violents, parfois toxiques, avec une voix androgyne dans Les Dormantes. "Ces gens-là sont du genre très beaux parleurs. L’aguicheur, l’allumeur, le séducteur. T’auras beau être en train d’chialer depuis des heures. Monsieur te prêtera des erreurs. Lui qui n’en fait jamais d’ailleurs". Zaho de Sagazan aime se réfugier dans le noir, qui imprègne la pochette de son album. "Fermer les yeux me permet d'oublier ce qu’il y a autour de moi et de pouvoir rentrer dans mon monde. Être au piano dans le noir, les yeux fermés, ça m’aide à écrire de plus jolies chansons", disait-elle en octobre dernier sur le plateau de C à vous.

Le succès effraie quelque peu la jeune femme de 24 ans : "ça peut être super, mais aussi un poison et il faut bien le gérer", disait-elle à C à vous. "Je découvre ce métier petit à petit." Un talent qui a même séduit Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la mode femme chez Louis Vuitton. On a entendu la musique de Zaho de Sagazan résonner lors du défilé de la collection printemps-été 2024 en octobre dernier, face à un Pharrell Williams conquis, sur le banc des invités.

En route vers les Victoires

Quoiqu'il arrive le 9 février, jour de la remise des trophées des Victoires de la musique 2024, l'artiste à la chevelure peroxydée fait déjà partie des grands gagnants. "Ça me fait totalement halluciner, et autant de nominations, c'est une façon de dire bravo, pas qu'à moi, mais à toute mon équipe", s'est félicitée l'artiste auprès de l'AFP.

La native de Saint-Nazaire est nommée dans les catégories "révélation féminine", "révélation scène", "album", "chanson originale" et "création audiovisuelle" (clip). "Ça me plaît beaucoup de faire danser les gens, mais je ne sais pas faire des chansons joyeuses", avait-elle résumé après son passage sur une petite scène à Rock en Seine, festival aux portes de Paris, en août 2022.

Zaho de Sagazan reviendra à Rock en Seine en 2024, mais cette fois sur une grande scène. Entre-temps, son Zénith de Paris en mars 2024 affiche déjà complet. "C'est beau de voir que cet album est allé si loin sur scène, alors qu'il y a un an et demi, on était au Point Ephémère [petite salle parisienne]", se réjouit-elle. Zaho de Sagazan "est exceptionnelle, son album est dément", décrit Vincent Frèrebeau, président des Victoires, rencontré avant la révélation des nominations. "Beaucoup risquent de se dire : on va faire comme Zaho. Mais elle est hors norme et tout le monde n'a peut-être pas son niveau", poursuit le responsable. Un succès pas près de s'arrêter pour Zaho de Sagazan qui se lance dans des reprises de classiques de la chanson française.