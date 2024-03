Paris 2024 : Aya Nakamura chantera à la cérémonie d'ouverture des JO

La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura participera à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 en puisant dans le répertoire d'Édith Piaf, selon L'Express (article réservé aux abonnés). Le président Emmanuel Macron se serait personnellement chargé de l'auditionner, en quelque sorte, le 19 février dernier, en toute discrétion à l'Élysée.

"Quels chanteurs ou quelles chansons du répertoire français comptent pour vous ?", lui a ainsi demandé le chef de l'État. Ce à quoi Aya Nakamura, sacrée artiste féminine de l'année aux dernières Victoires de la musique, a répondu qu'elle aimait "beaucoup Édith Piaf". "Ravi", indique L'Express, le président lui a alors conseillé de chanter ce qu'elle aimait "le jour J".

Ambassadrice de la culture française

La cérémonie d’ouverture sera orchestrée par le metteur en scène Thomas Jolly. "La France, c'est à la fois Édith Piaf, mais aussi (le rappeur) Jul, (la cantatrice) Natalie Dessay. C'est tout un tas de genres musicaux. La France, c'est le fromage, mais aussi le bretzel, le couscous. C'est tout un tas de diversité. L'idée est de redire que la France est un récit qui s'enrichit en permanence", expliquait, il y a quelques semaines, le directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques.

À l'Élysée, on souligne que la cérémonie d'ouverture des JO doit refléter "l’universalisme des valeurs françaises", rappelle L'Express. Et la plus grande star française du RnB dans le monde, qui a conquis la planète avec son tube Djadja, revendique sa double culture. "Je peux comprendre que certains se disent : pour qui elle se prend celle-là, à nous narguer avec notre langue française ? Mais c'est important d'accepter la culture des autres et moi, j'ai une double culture", confiait Aya Nakamura à l'AFP.