Aya Nakamura devient l'artiste française la plus écoutée sur Spotify

Véritable phénomène depuis 2018, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée sur la plate-forme de streaming Spotify. Elle dépasse des rappeurs comme PNL, Booba ou Jul.

Le succès de la chanteuse Aya Nakamura est loin d'être terminé. Plus rien ne semble arrêter la jeune femme de 25 ans, même à l'international. Comme l'a repéré Le Mouv', elle est l'artiste française la plus écoutée sur Spotify, se classant à la 288e place du top mondial des artistes, le 20 juillet 2020. Sur la plate-forme de streaming, ses titres (Djadja, Pookie, Copines...) sont écoutés par plus de 13 millions d'auditeurs par mois, dépassant alors Jul (3,3 millions par mois), Booba (2,3 millions) et le duo PNL (2 millions).

Un nouveau single qui cartonne

La jeune chanteuse a réagi à cette annonce en remerciant ses fans : "EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça". Depuis son premier album Journal Intime, sorti en 2017, Aya Nakamura s'impose sur la scène musicale française. Son single Djadja a été visionné plus de 620 millions de fois sur YouTube. Des stars planétaires comme la chanteuse Rihanna ou le footballeur Neymar ont chanté ses louanges. Elle devait même être à l'affiche du célèbre festival californien Coachella, reporté en octobre 2020 à cause de la crise sanitaire. Une véritable consécration.

EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

Son nouveau single Jolie Nana est disponible depuis le vendredi 17 juillet. Il a déjà été visionné plus de 4,5 millions de fois sur YouTube et d'après Le Parisien, le titre a été écouté 10 millions de fois en trois jours. Dans le clip de sept minutes, elle est accompagnée par l'humoriste Camille Lellouche et la comédienne Karidja Touré (révélée par le film Bande de filles de Céline Sciamma). Une ambiance girl power pour ce nouveau tube qui va rythmer l'été.