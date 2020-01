Coachella 2020 : la chanteuse française Aya Nakamura à l'affiche du mythique festival

L'artiste chantera aux côtés de Travis Scott, Frank Ocean et du groupe Rage Against The Machine.

Cette année, les festivaliers de Coachella pourront se déhancher sur des tubes comme Djadja, Pookie, ou Copines. Le festival vient de l'annoncer : la star française performera sur le sol californien les 11 et 18 avril 2020. Une consécration pour la chanteuse, qui va se produire sur une des scènes les plus renommées du monde. Le festival se tiendra sur deux week-ends consécutifs, du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril 2020, près de Los Angeles. Le premier week-end est déjà annoncé comme complet.

Une programmation éclectique

La chanteuse n'est pas la seule Française annoncée par le prestigieux festival : Aya Nakamura sera accompagnée de SebastiAn et du groupe l'Imperatrice. Cette année, la programmation de Coachella reste éclectique avec des artistes comme Travis Scott, Lana Del Rey, Fontaines D.C., 21 Savage ou encore King Gizzard & The Lizard Wizard, Charli XCX et Calvin Harris. Les plus attendus sur scène sont sans doute les membres du groupe Rage Against The Machine, qui avaient annoncé fin 2019 se reformer pour une série de concerts alors que leur dernière apparition sur scène date de 2011.