Le groupe Rage Against The Machine annonce son retour sur scène pour 2020

La formation, qui s'est fait connaître dans les années 1990 avec des titres comme "Killing In The Name" et "Know Your Enemy", l'a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux.

"Oui... c'est vrai... 2020..." Le groupe américain Rage Against The Machine a annoncé son retour sur scène, vendredi 1er novembre. La formation, qui s'est fait connaître dans les années 1990 avec des titres comme Killing In The Name et Know Your Enemy, a partagé sur Twitter une simple photo avec quelques mots.

Le groupe qui mêle, en résumé, rock saturé, rap et soupçons de funk, a également dévoilé plusieurs dates de concerts aux Etats-Unis. Ces représentations auront lieu entre mars et avril 2020, au Texas ou encore en Californie. L'annonce enregistre quelque 151 000 likes sur Instagram.

Le magazine spécialisé Kerrang! (en anglais) précise que le quatuor, emmené par le chanteur Zack de la Rocha et le guitariste Tom Morello, n'a pas été réuni sur scène depuis 2011 lors d'un concert à Los Angeles (Californie, Etats-Unis). Toutefois, les trois quarts du groupe ont sorti un disque et ont enflammé des salles dans plusieurs pays avec Prophets Of Rage, un allstar band qui réunit également les rappeurs Chuck D, de Public Enemy, et B-Real, de Cypress Hill. Rage Against The Machine n'a pas sorti d'albums depuis Renegades en 2000. Et rien n'indique, pour l'instant, qu'un nouvel opus soit en prévision.