Direct Victoires de la musique 2024 : un triomphe pour Zaho de Sagazan, le rap français enfin consacré ? Suivez la 39e édition de la cérémonie

Cette année, pas d'Angèle, de Stromae ou d'Orelsan pour truster les récompenses, mais une Zaho de Sagazan en tête des nominations et des artistes de rap et de R&B, parmi les plus écoutés en France aujourd'hui, enfin représentés. Les Victoires de la musique ont opéré leur mue, sous l'égide de Vincent Frèrebeau, fondateur du label indépendant Tôt ou tard, et président pour la troisième fois de l'association qui gère l'événement. "Depuis quelques éditions, on commençait à entendre des choses pas agréables sur les Victoires, à juste titre. Moi-même, je ressentais des choses qui n'allaient pas", a-t-il assuré. La 39e édition, qui se tient vendredi 9 février à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), animée par Lea Salamé et Cyril Féraud, va-t-elle confirmer cette évolution ? Suivez et commentez la cérémonie en direct sur franceinfo.

Zaho de Sagazan, en tête des nominations. Portée par son premier album, La symphonie des éclairs, la chanteuse est citée dans cinq catégories : révélation féminine, révélation scène, album, chanson originale et création audiovisuelle (clip). L'artiste est arrivée en tête des nominations devant Louane, Vianney, Etienne Daho et Pierre de Maere, deux fois nommés.

Le rap et le R&B bien représenté. Le rap et le R&B, genres généralement snobés par le passé, n'ont jamais récolté autant de nominations majeures aux Victoires de la musique : Gazo dans la catégorie de l'artiste masculin de l'année, Aya Nakamura pour l'artiste féminine, Josman pour l'album, Meryl pour la révélation féminine et la révélation scène, Yamê pour la révélation masculine, Damso et Bigflo & Oli pour le concert, Shay pour la création audiovisuelle (clip).

Du changement dans le processus de sélection. Le processus de désignation des nommés a changé. Le corps électoral de l'académie des Victoires (882 votants, désormais tous professionnels) ne participe plus qu'au premier tour. Le second est réservé à un jury de 32 professionnels dont sont exclus les maisons de disques (majors et indépendantes) ainsi que les producteurs de spectacle. Huit artistes, pas concernés par les prix de l'année en question, y figurent en revanche, tout comme journalistes, programmateurs radio, éditorialistes de plateformes musicales, ou encore festivals et salles en province.