Le rappeur Jul fête ses 10 ans de carrière : portrait d'un phénomène, souvent méprisé, mais à l'extraordinaire succès jamais démenti

"Ça fait deux ans que j'nique le game t'oses me demander comment j'm'appelle." À l’aube de la gloire, le rappeur marseillais Jul critiquait déjà ceux qui méprisaient son talent et son succès dans son mythique tube de 2015, Wesh alors. Représentant du rap à la sauce marseillaise, il a révolutionné le genre pour le rendre plus dansant, léger et mélodieux. Sans talent, répétitif, commercial, vide… les critiques ont longtemps fusé au début de sa carrière, y compris dans le milieu du rap francophone.

Aujourd’hui, plus personne ne peut contester le génie de Jul. Celui qui se considère comme un "rappeur-chanteur" a inventé son propre style musical qu’il a imposé dans le rap français. Il s’est positionné à rebours du rap "hardcore" plébiscité par les grands rappeurs français tels que Booba, Lacrim, Rohff ou encore Kalash Criminel.

Contaminant ses homologues marseillais Naps ou Soso Maness, il influence aussi à l’international. 6ix9ine aux États-Unis, Morad en Espagne, Rhove en Italie, Elai en Suède, Feduk en Russie ou encore Boef aux Pays-Bas, ils ont tous repris ce qu’on appelle "le beat style Jul". L’icône marseillaise l’avait créé pour son premier album Dans ma paranoïa (2014), avec le titre Au quartier. C’est le beat saccadé avec un niveau de battement par minute élevé qui est devenu aujourd’hui la mélodie de Marseille.

"C’est pas la capitale, c’est Marseille bébé"

En février 2014, le public découvre un certain Julien Mari, dit Jul, un rappeur marseillais inconnu, rapidement propulsé dans l’industrie du rap grâce à son morceau J’oublie tout. Il y raconte le spleen de sa vie de quartier, le banditisme, la précarité et ses histoires d’amour, des thèmes de prédilection dans sa musique. Dans les cités de France, les rues, les plages, les boîtes de nuit, aux abords des collèges et des lycées, sa musique résonne et le place au rang d’incontournable chez les millennials et la genération Z.

La musique de Jul est intrinsèquement liée à la vie marseillaise qu’il raconte dans presque tous ses titres. Une vie passée dans les cités marseillaises, qu’il n’a jamais reniée malgré son succès et la réussite financière qui l’accompagne. "Mets-toi en valeur, mais n’oublie pas tes valeurs", rappelait-il dans sa chanson Lady (2015). Ses valeurs, il les puise dans sa cité d'origine, Saint-Jean-du-Désert où il tourne la grande majorité de ses clips, ainsi que dans d'autres quartiers nord de Marseille. Fidèle à ses origines modestes, il mobilise les habitants du quartier et ses amis d'enfance.

Jul, c’est aussi un langage et des mimiques made in Marseille. Le merci se transforme en "mercé", être trop bavard et prétentieux, c’est "avoir la boco" et "la honda" devient synonyme de la rue. Les fans de Jul ne se passent plus du signe emblématique du rappeur qui reproduit son nom avec les doigts. Un "J" fait avec la main gauche, le "U" formé par le creux des mains et un "L" avec la main droite. Un signe si populaire, qu’il est reproduit en 2015 par la chanteuse Rihanna et pendant la campagne présidentielle française de 2017 par les candidats Philippe Poutou, Benoît Hamon et Alain Juppé.

Jul n’oublie pas qu’il parle aux quartiers populaires. Il a l'habitude de publier un grand nombre de singles gratuits en streaming pour la "Team Jul". On compte notamment six albums gratuits en 2021 que Jul offre pour remercier ses fans. Très aimé dans les quartiers populaires de Marseille, Jul passe régulièrement rencontrer et offrir des produits dérivés aux enfants des cités, sans le communiquer publiquement.

Machine à projets

Avec son dernier album Décennie, sorti vendredi 19 janvier, et fêtant ses 10 ans de carrière, Jul signe son 30e album. Un chiffre ahurissant, rarement atteint par des artistes aux carrières trois ou quatre fois plus longues. Depuis ses débuts au sein du groupe Ghetto Phénomène avec Veazy, Houari, Friz et Bilk, Jul impressionne par son processus de créatif rapide et efficace. Le rappeur Ninho déclarait en mars 2019 dans Rapelite que Jul composait des musiques en "vingt-cinq minutes". C’est à partir de ces pistes instrumentales que Jul écrit et chante ses paroles.

Popularisant massivement l’autotune, Jul multiplie les collaborations avec des pointures du rap marseillais qu’il considère comme des amis. Le 15 août 2020, Jul sort Bande organisée, la plus grande célébration du rap marseillais. SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Houari et Solda portent le maillot bleu ciel dans un clip visionné presque 500 millions de fois. Début décembre 2020, le titre est certifié double single de diamant avec 100 millions de streams, ce qui constitue un record de rapidité de certification dans l'histoire de la musique française. C’est aujourd’hui l’un des trois titres les plus écoutés en France depuis le lancement de la plateforme de musique Spotify.

Jul est le rappeur de tous les records. Artiste le plus streamé de la décennie, il est le plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français avec plus de 7 millions de ventes. Le rappeur marseillais de 33 ans propose en moyenne deux albums par an. Il entretient ainsi un flux constant d'écoutes sur les plateformes entre nouveaux et anciens disques. Selon le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep), Jul est le deuxième meilleur vendeur de disques tous styles confondus, derrière Johnny Hallyday. Ses projets sont tous certifiés disques d’or, de platine ou encore de diamant.

Face au mépris, l’indifférence

"Beaucoup parlent, parlent, parlent. Mais dis-moi, ils connaissent quoi ?", disait Jul dans Avant la douane (2016). Moqué par les médias qui critiquent négativement ses projets, il est régulièrement tourné en dérision pour ses fautes d’orthographe. Jul est un rappeur des plus discret. Il accorde rarement des interviews et préfère s’adresser à ses fans directement sur les réseaux sociaux. Il refuse les questions autour de son ancien label Liga One Industry, ses démêlés judiciaires et son père.

L’emblème de Marseille a essuyé quelques polémiques depuis ses débuts. Peu de temps après la sortie de son troisième album Je tourne en rond en juin 2015, Jul annonce avoir quitté son label Liga One Industry, qui ne lui aurait pas versé d'argent sur la vente de ses albums et de ses T-shirts. Il annonce quelques mois plus tard la création de son nouveau label D'or et de platine, un clin d’œil aux certifications de ses albums.

En juillet 2017, des habitants du quartier de Saint-Jean-du-Désert se plaignent des soirées organisées pour fêter les retours du rappeur dans la cité. Quelques mois plus tard, Jul est arrêté par la brigade anti-criminalité et placé en garde à vue à Marseille pour avoir conduit à 160 km/h avec un passager armé à bord d'une voiture de location sur l'A50, en direction de Marseille. Jul publie par la suite un message d'excuses à destination de ses fans sur ses comptes Facebook et Twitter, affirmant ne pas vouloir donner le mauvais exemple et apprendre de ses erreurs. Le lendemain de l'affaire, il publie une chanson gratuite intitulée Mauvaise journée.